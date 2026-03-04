İsrail'in Lübnan'a Hava Saldırıları Devam Ediyor

İsrail savaş uçakları, Lübnan'ın doğusu ve güneyindeki birçok beldeyi hava saldırılarıyla hedef aldı.
İsrail'in Lübnan'a yönelik saldırıları üçüncü gününde devam ediyor.
Lübnan resmi ajansı NNA'nın haberine göre, İsrail ordusu ülkenin güneyindeki Mahmudiye, Suvayri, Arzun Şahhur, Arnun, Yahmur Şakif, Yatir ve Ramya beldelerini hava saldırılarıyla vurdu.
Sur kentinde Sadikin ve Kefra beldeleri arasındaki Kerim Vadisi'ne hava saldırıları düzenlendi.
İsrail ordusu, güneydeki beldelere yönelik yeni bir hava saldırı dalgası başlattığını açıkladı.
Ülkenin doğusundaki Baalbek bölgesinde yer alan Şamstar ve Buvadi beldelerine hava saldırıları gerçekleştirildi.
İsrail'in ayrıca Nebatiye vilayetine bağlı Cıdeydet Mercayun beldesine misket bombasıyla saldırdığı bildirildi.
Öten yandan İsrail uçakları, sabah saatlerinden bu yana başkent Beyrut'ta "Hizbullah'ın kalesi" olarak bilinen Dahiye bölgesine 6 hava saldırısı düzenledi.
İsrail'in Lübnan'a saldırıları
İsrail ordusundan 2 Mart'ta yapılan açıklamada, Lübnan'dan füze atıldığının tespit edilmesinin ardından ülkenin kuzeyinde sirenlerin devreye girdiği belirtilmişti.
Ardından, Lübnan geneline hava saldırıları başlattığını duyuran ve başkent Beyrut'u hedef alan İsrail ordusu, havadan ve denizden yoğun saldırılar düzenlediği Lübnan'da kara işgalini genişletme kararı almıştı.
Lübnan Sağlık Bakanlığı, İsrail'in Lübnan'a düzenlediği hava saldırılarında en az 50 kişinin öldüğünü bildirmişti.
