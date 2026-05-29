İsrail'in Lübnan'a Hava Saldırıları Sürekli Devam Ediyor
İsrail'in Lübnan'a Hava Saldırıları Sürekli Devam Ediyor

29.05.2026 19:14
İsrail ordusu, Lübnan'ın güneyindeki beldelere hava saldırıları ve topçu atışları düzenliyor.

İsrail ordusunun, Lübnan'ın güneyinde yer alan Nebatiye, Sur ve Sayda kentlerine bağlı birçok beldeyi hava saldırıları ve topçu atışlarıyla hedef aldığı bildirildi.

Lübnan resmi haber ajansı NNA'da yer alan haberde, İsrail ordusunun, güneyde vatandaşların evlerini terk etmeye zorladığı, beldeleri bombalamaya devam ettiği belirtildi.

İsrail'in insansız hava araçları (İHA) ve savaş uçaklarıyla güneyi bombaladığı aktarılan haberde, İsrail'in Yukarı Nebatiye beldesini bombaladıktan kısa süre sonra Sayr el-Garbiyye beldesine de hava saldırısı gerçekleştirdiği ifade edildi.

İsrail ordusunun, Nebatiye kentine bağlı Haruf ve Zebdeyn beldeleri arasındaki bölgeleri obüs toplarıyla hedef aldığı bilgisinin yer aldığı haberde, savaş uçaklarının daha sonra da Yukarı Nebatiye ve Şevkeyn beldelerini bombaladığı kaydedildi.

İsrail'in, Lübnan'ın güneydeki Sur kentine bağlı Sıreyfa beldesini de topçu atışlarıyla hedef aldığı bilgisi paylaşılan haberde, savaş uçaklarının Sur'a bağlı Burc eş-Şimali ve Cuveyya beldelerini de bombaladığına dikkat çekildi.

Lübnan yerel basında yayımlanan görüntülerde de İsrail savaş uçaklarının, Sur kentine bağlı Burc eş-Şimali beldesini ağır bombardımana tuttuğu görülüyor.

Yerel basındaki haberlere göre İsrail ordusu, Sayda kentine bağlı Adlun ve Ensariye beldelerini hava saldırılarıyla hedef aldı.

Öte yandan İsrail Ordu Sözcüsü Avichay Adraee, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı paylaşımda, Nebatiye kentine bağlı beldelere yönelik yeni saldırı tehdidinde bulundu.

Nebatiye kentine bağlı Zifta beldesine hava saldırılarının düzenleneceği tehdidinde bulunan Adraee, halkın evlerini terk ederek Zehrani Nehri'nin kuzeyine geçmelerini istedi.

İsrail'in Lübnan'a saldırıları ve ateşkes

İsrail ordusu, Lübnan'a 2 Mart'ta yoğun hava saldırıları başlatarak ülkenin güneyinde birçok beldeyi işgal etmişti.

Lübnan hükümeti bu süreçte ülkede yerinden edilenlerin sayısının 1 milyonu aştığını açıklamıştı.

ABD Başkanı Donald Trump, 24 Nisan'da yaptığı açıklamada, Lübnan ile İsrail arasında 17 Nisan'da yürürlüğe giren 10 günlük geçici ateşkesin 3 hafta daha uzatıldığını duyurmuştu.

ABD arabuluculuğunda Lübnan ile İsrail arasında 14-15 Mayıs'ta gerçekleştirilen üçüncü tur görüşmeler sonucunda 17 Mayıs itibarıyla ateşkesin 45 gün uzatılması ve haziran ayı başında dördüncü tur görüşmelerin yapılması kararlaştırılmıştı.

Lübnan Sağlık Bakanlığı yaptığı son açıklamasında, İsrail'in 2 Mart'tan bu yana ülkeye düzenlediği saldırılarda 3 bin 355 kişinin hayatını kaybettiğini bildirmişti.

Ateşkese rağmen İsrail ordusu Lübnan'ın güneyindeki saldırılarını ve ev yıkımlarını sürdürürken, Hizbullah ise ateşkesi ihlal ettiği gerekçesiyle İsrail birliklerine saldırılar düzenliyor.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu 25 Mayıs'ta yaptığı açıklamada, orduya Lübnan'a yönelik saldırıların artırılması talimatını verdiğini söylemişti.

Kaynak: AA

