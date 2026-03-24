İsrail'in Lübnan'a Hava Saldırıları Sürüyor

İsrail ordusunun, Lübnan'ın güneyi ile doğusundaki çok sayıda beldeye hava saldırıları düzenlediği bildirildi.

İsrail ordusunun Lübnan'a 2 Mart'ta başlattığı saldırılar sürüyor.

Lübnan resmi ajansı NNA'nın haberine göre, İsrail uçakları Sur kentine bağlı Kefre, Mecedil, Coya ve Kalile beldelerini hedef aldı.

İsrail ordusu ayrıca güneyde Nebatiye vilayetine bağlı Hıyam ve Şokin beldelerine de hava saldırıları gerçekleştirdi.

Ülkenin doğusundaki Baalbak kentine bağlı Şemstar beldesi ile Şaara beldesinin kırsalı da İsrail uçakları tarafından bombalandı.

İsrail ordusu açıklaması

Öte yandan İsrail ordusundan yapılan açıklamada, gece yarısı, başkent Beyrut ve Lübnan'ın diğer bölgelerinde Hizbullah'ın altyapısına yönelik saldırılar düzenlendiği iddia edildi.

Beyrut'un güneyindeki Dahiye bölgesini 7 hava saldırısıyla vuran İsrail ordusu, Hizbullah'ın Rıdvan Gücü ve istihbarat karargahını hedef aldıklarını ileri sürdü.

Lübnan'ın güneyindeki Nebatiye kentinin Tiri beldesinde Nur Radyosu'nun hedef alındığı belirtilen açıklamada, Hizbullah'ın burayı "karargah olarak kullandığı" iddia edildi.

İsrail'in Lübnan'a saldırıları

İsrail ordusundan 2 Mart'ta yapılan açıklamada, Lübnan'dan füze atıldığının tespit edilmesinin ardından ülkenin kuzeyinde sirenlerin devreye girdiği belirtilmişti.

Daha sonra Lübnan geneline hava saldırıları başlattığını duyuran ve başkent Beyrut'u hedef alan İsrail ordusu, havadan ve denizden yoğun saldırılar düzenlediği Lübnan'da kara işgalini genişletme kararı almıştı.

Lübnan Sağlık Bakanlığı, 2 Mart'tan beri İsrail'in saldırılarında 1039 kişinin hayatını kaybettiğini, 2 bin 876 kişinin yaralandığını duyurmuştu.

Lübnan hükümeti, İsrail'in işgali ve saldırıları nedeniyle Lübnan'da zorla yerinden edilenlerin sayısının resmi kayıtlara göre 1 milyon 162 bin 237 olduğunu açıklamıştı.