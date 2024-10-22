İsrail\'in Lübnan\'a Hava Saldırısı: 13 Ölü, 57 Yaralı

Güncel

İsrail'in Pazartesi gecesi Lübnan'ın en büyük devlet hastanesinin yakınlarına düzenlediği hava saldırısında biri çocuk en az 13 kişi hayatını kaybederken, 57 kişi de yaralandı.

YAPAY ZEKA ANONS (İngilizce): ZHOU SAANG, Xinhua muhabiri:

İsrail'in Lübnan'ın en büyük devlet hastanesinin yakınlarına düzenlediği hava saldırısında biri çocuk en az 13 kişi hayatını kaybederken, 57 kişi de yaralandı.

Lübnan Halk Sağlığı Bakanlığı'na göre, İsrail'in Pazartesi gecesi düzenlediği saldırıda Beyrut'un güneyindeki banliyölere yakın bir konumda bulunan Cenah bölgesindeki Refik Hariri Üniversite Hastanesi civarı hedef alındı.

El-Cedid yerel televizyon kanalı 25'ten fazla ambulansın bölgeye sevk edildiğini duyurdu. Hastane yakınlarında enkaz altında kalan yaralıları arama kurtarma çalışmaları ise devam ediyor.

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Beijing'den bildiriyor. (XHTV)