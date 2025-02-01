İsrail'in Lübnan'a Hava Saldırısı: 2 Ölü, 10 Yaralı - Son Dakika
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İsrail'in Lübnan'a Hava Saldırısı: 2 Ölü, 10 Yaralı

İsrail, Lübnan'ın Canta köyüne düzenlediği hava saldırısında 2 kişiyi öldürdü, 10 kişi yaralandı.

01.02.2025 13:11
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BEYRUT, 1 Şubat (Xinhua) -- İsrail'in cuma günü Lübnan'ın doğusuna düzenlediği hava saldırılarında 2 kişi hayatını kaybederken, 10 kişi de yaralandı.

Lübnan Halk Sağlığı Bakanlığı'na bağlı Halk Sağlığı Acil Operasyon Merkezi, İsrail hava saldırılarının Bekaa bölgesindeki Canta köyünü hedef aldığını ve can kayıplarına neden olduğunu duyurdu.

Adının gizli kalması koşuluyla Xinhua'ya açıklama yapan Lübnanlı bir güvenlik kaynağı, "İsrail savaş uçakları, cuma günü şafak vakti Lübnan'ın doğusundaki Canta'yı ve Lübnan- Suriye sınırındaki yasadışı geçiş noktalarını hedef alan 4 hava saldırısı düzenledi" dedi.

Yetkili, "İsrail savaş uçakları hedef alınan bölgelere 8 adet havadan karaya füze atarak çok sayıda can kaybına neden oldu, bir kamyonu imha etti ve Lübnan ile Suriye'yi birbirine bağlayan yasadışı geçiş noktalarına önemli hasar verdi" ifadelerini kullandı.

Lübnan'ın resmi Ulusal Haber Ajansı, İsrail savaş uçaklarının cuma günü saat 03.00 sularında Bekaa bölgesindeki doğu sıradağlarına çok sayıda hava saldırısı düzenlediğini bildirdi.

Ajans, "saldırılarda El-Vaviyat bölgesinde batarya ve hurda metal taşıyan bir kamyonun yanı sıra Lübnan'ın doğusundaki Hanider kasabasının eteklerine yakın Ceb El-Verd geçiş noktasının da vurulduğunu" kaydetti.

Lübnan Sivil Savunma Teşkilatı'ndan üst düzey bir yetkili Xinhua'ya yaptığı açıklamada, kurtarma ekiplerinin "hedef alınan bölgelerden iki ceset ve birkaç yaralıyı Bekaa bölgesindeki hastanelere kaldırdığını ve yaralılardan birinin durumunun kritik olduğunu ve kurtarma operasyonlarının halen devam ettiğini" söyledi.

8 Ekim 2023'te Gazze'deki savaş sırasında İsrail ordusu ile Hizbullah arasında patlak veren çatışmalar, 27 Kasım 2024'te yürürlüğe giren ateşkes anlaşmasıyla durdurulmuştu.

Ateşkese rağmen İsrail ordusu, Hizbullah'ın tehditlerini etkisiz hale getirmeyi amaçladığını öne sürerek Lübnan'a yönelik saldırılarını sürdürüyor.

Anlaşma, İsrail güçlerinin Lübnan'ın güneyinden çekilmesi için 60 günlük bir süre öngörmüştü, ancak bu süre, 26 Ocak'ta çekilme tamamlanmadan sona erdi.

Kaynak: Xinhua

Orta Doğu, Güvenlik, Politika, Güncel, Lübnan, İsrail, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Güncel İsrail'in Lübnan'a Hava Saldırısı: 2 Ölü, 10 Yaralı - Son Dakika

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