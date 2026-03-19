İsrail'in Lübnan'a Hava Saldırısı: 2 Ölü, 8 Yaralı - Son Dakika
İsrail'in Lübnan'a Hava Saldırısı: 2 Ölü, 8 Yaralı

19.03.2026 14:15
İsrail ordusunun Lübnan'ın Sur kentine düzenlediği hava saldırısında 2 kişi hayatını kaybetti.

İsrail ordusunun Lübnan'ın güneyindeki Sur kentine düzenlediği hava saldırılarında 2 kişi hayatını kaybetti, 8 kişi yaralandı.

İsrail ordusunun Lübnan'a 2 Mart'ta başlattığı saldırılar sürüyor.

Lübnan resmi ajansı NNA'nın haberine göre, İsrail savaş uçakları Sur kentindeki Hoş, Burç Şemali, Masakin Şabiyye, Bazuriyye ve Debal bölgelerini hedef aldı.

Saldırılarda 2 kişinin yaşamını yitirdiği, 8 kişinin yaralandığı belirtildi.

İsrail ordusundan 2 Mart'ta yapılan açıklamada, Lübnan'dan füze atıldığının tespit edilmesinin ardından ülkenin kuzeyinde sirenlerin devreye girdiği belirtilmişti.

Daha sonra Lübnan geneline hava saldırıları başlattığını duyuran ve başkent Beyrut'u hedef alan İsrail ordusu, havadan ve denizden yoğun saldırılar düzenlediği Lübnan'da kara işgalini genişletme kararı almıştı.

Lübnan Sağlık Bakanlığı, 18 Mart'ta yaptığı açıklamada, 2 Mart'tan bu yana İsrail saldırılarında 968 kişinin hayatını kaybettiğini, 2 bin 432 kişinin yaralandığını bildirmişti.

Lübnan hükümetine bağlı Afet Yönetimi, İsrail'in işgali ve saldırıları nedeniyle Lübnan'da zorla yerinden edilenlerin sayısının resmi kayıtlara göre 1 milyonu geçtiğini duyurmuştu

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel İsrail'in Lübnan'a Hava Saldırısı: 2 Ölü, 8 Yaralı - Son Dakika

