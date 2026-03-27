İsrail'in Lübnan'a Hava Saldırısı: 2 Ölü, 8 Yaralı

27.03.2026 01:22
İsrail ordusu, Lübnan'ın Nebatiye vilayetinde düzenlediği hava saldırısında 2 kişiyi öldürdü.

İsrail ordusunun Lübnan'ın güneyindeki Nebatiye vilayetine gerçekleştirdiği hava saldırısında 2 kişinin yaşamını yitirdiği, 8 kişinin yaralandığı bildirildi.

İsrail ordusunun Lübnan'a 2 Mart'ta başlattığı saldırılar sürüyor.

Lübnan Sağlık Bakanlığı, İsrail'in Nebatiye'ye bağlı Keferrumman beldesine düzenlediği hava saldırısında 2 kişinin hayatını kaybettiğini, 8 kişinin yaralandığını açıkladı.

İsrail'in Lübnan'a saldırıları

İsrail ordusundan 2 Mart'ta yapılan açıklamada, Lübnan'dan füze atıldığının tespit edilmesinin ardından ülkenin kuzeyinde sirenlerin devreye girdiği belirtilmişti.

Daha sonra Lübnan geneline hava saldırıları başlattığını duyuran ve başkent Beyrut'u hedef alan İsrail ordusu, havadan ve denizden yoğun saldırılar düzenlediği Lübnan'da kara işgalini genişletme kararı almıştı.

Lübnan Sağlık Bakanlığı, son yaptığı açıklamada, İsrail'in 2 Mart'tan bu yana ülkeye düzenlediği saldırılarda 1116 kişinin hayatını kaybettiğini bildirmişti.

Sosyal İşler Bakanı Hanin es-Seyyid de İsrail'in işgali ve saldırıları nedeniyle Lübnan'da zorla yerinden edilenlerin sayısının 1 milyon 162 bini geçtiğini açıklamıştı.

Kaynak: AA

Savaş ve Çatışma, Güvenlik, Lübnan, İsrail, Güncel, Son Dakika

