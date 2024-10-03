İsrail'in Lübnan'a Hava Saldırısı: 3 Ölü

Güncel

İsrail'in Lübnan'ın güneyinde Nebatiye kentine düzenlediği hava saldırısında 3 kişinin öldüğü, 2 kişinin yaralandığı bildirildi.

Lübnan resmi ajansı NNA'da yer alan habere göre, İsrail'e ait savaş uçakları, ülkenin güneyindeki Nebatiye kentine bağlı Ernun beldesinde bir evi bombaladı.

Saldırıda 3 kişinin öldüğü, 2 kişinin yaralandığı bilgisi verildi.

Ülkenin doğusundaki Bealbek kentindeki Hermel bölgesi çevresine de güçlü bir saldırı düzenlendiği belirtilen haberde, İsrail savaş uçaklarının gece yarısından itibaren güneydeki Bint Cubeyl kasabasına, Mecdelzun kasabası eteklerine, Sur kentine ve köylerine hava saldırıları düzenlediği, çok sayıda evde büyük çaplı maddi hasar meydana geldiği aktarıldı.

Lübnan Sivil Savunma Biriminden yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in Nebatiye'ye bağlı Ernun beldesinde bir evi hedef alan hava saldırısında 2 kişiye ait cansız bedenin enkazdan çıkarıldığı kaydedildi.