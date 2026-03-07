İsrail'in Lübnan'a Hava Saldırısı: 39 Ölü - Son Dakika
İsrail'in Lübnan'a Hava Saldırısı: 39 Ölü

07.03.2026 11:51
İsrail, Lübnan'daki hava saldırılarında en az 39 kişinin hayatını kaybettiğini bildirdi.

İsrail'in Lübnan'ın çeşitli bölgelerine dünden bu yana düzenlediği hava saldırılarında en az 39 kişinin hayatını kaybettiği, çok sayıda kişinin yaralandığı bildirildi.

Lübnan resmi ajansı NNA'da yer alan habere göre İsrail savaş uçakları, ülkenin doğu, güney ve başkent Beyrut'un güneyindeki Dahiye bölgesine yoğun hava saldırıları gerçekleştirdi.

Ülkenin doğusundaki Nebi Şit beldesine düzenlenen 10 hava saldırısında 16 kişi hayatını kaybetti, 35 kişi yaralandı. Güneydeki Kalaviye beldesine düzenlenen saldırıda 2 kişi yaşamını yitirdi.

Ed-Duveyr beldesinde düzenlenen saldırıda 5 kişi öldü, 9 kişi yaralandı. Kefr Rumman beldesine yönelik saldırıda 2 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

Mervaniye beldesi yakınlarında bir evi hedef alan İsrail saldırısında 1 kişi öldü.

Sayda kentindeki Makasid İslam Cemiyeti binasına düzenlenen hava saldırısında 5 kişi hayatını kaybetti, 7 kişi yaralandı.

İsrail tarafından Toul beldesinde İmam Mehdi Camisi'nin hedef alındığı, saldırıda caminin ağır hasar gördüğü ve müezzinin yaşamını yitirdiği belirtildi.

Kefr Tibnit beldesinde iki evin bombalanarak yıkıldığı, Cebşit beldesine düzenlenen saldırıda ise 2 kişinin öldüğü kaydedildi.

Beyrut'un güney banliyösünde (Dahiye) yer alan Cemus, Haret el-Hureyk, El-Hadas ve Burc el-Baracine bölgelerinin de hedef alındığı saldırılarda 2 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

Öte yandan, Lübnan'ın batısındaki Zehrulbeyder geçidinde bir aracı hedef alan saldırıda sürücünün yaralanmadan kurtulduğu ifade edildi.

Baalbek kenti yakınlarındaki Sayda ovasına düzenlenen saldırılarda ise 3 kişinin öldüğü ve çok sayıda kişinin yaralandığı belirtildi.

Kaynak: AA

