İsrail'in Lübnan'a Hava Saldırısı: 4 Ölü, 27 Yaralı

Güncel

BEYRUT, 22 Ekim (Xinhua) -- İsrail'in Lübnan'ın en büyük devlet hastanesinin yakınlarına düzenlediği hava saldırısında biri çocuk en az 4 kişi hayatını kaybetti, 27 kişi de yaralandı.

Lübnan Halk Sağlığı Bakanlığı'na göre, Pazartesi gecesi düzenlenen saldırıda Beyrut'un güneyindeki banliyölere yakın bir konumda bulunan Cenah bölgesindeki Refik Hariri Üniversite Hastanesi civarı hedef alındı.

Yerel El-Cedid televizyon kanalı, Lübnan Kızılhaçı ve sivil savunma ekiplerine ait 25'ten fazla ambulansın olayın hemen ardından bölgeye sevk edildiğini belirtti. Hastane yakınlarında enkaz altında kalan yaralıları arama çalışmaları halen devam ediyor.

Hava saldırısı nedeniyle bölge sakinleri evlerini terk ederek sığınacak daha güvenli yerler aramak zorunda kaldı.

İsrail savaş uçakları, Beyrut'un güneyindeki banliyölerin dış kesimlerinde, Beyrut'taki havalimanı yakınlarında yer alan yoğun nüfuslu Avzai bölgesine de bir hava saldırısı düzenledi.

Aynı gece İsrail savaş uçakları, Beyrut'un güney banliyölerinde çeşitli bölgelere 12'den fazla şiddetli hava saldırısı düzenledi.

İsrail ordusu, Hizbullah'la gerilimin tehlikeli bir şekilde tırmandığı bir ortamda Eylül ayı sonlarından bu yana Lübnan'a yoğun saldırılar düzenliyor.