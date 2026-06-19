İsrail'in Lübnan'a Hava Saldırısı: 47 Ölü - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

İsrail'in Lübnan'a Hava Saldırısı: 47 Ölü

19.06.2026 17:40
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İsrail ordusunun Lübnan'a düzenlediği hava saldırılarında 47 kişi hayatını kaybetti, 97 yaralı var.

İsrail ordusunun, Lübnan'ın güneyi ve doğusundaki bölgelere gece saatlerinden bu yana düzenlediği hava saldırılarında hayatını kaybedenlerin sayısı 47'ye ulaştı.

Lübnan resmi ajansı NNA'nın haberine göre İsrail ordusu, ABD ile İran arasında imzalanan ve Lübnan'ı da kapsayan mutabakata ve ateşkese rağmen gece saatlerinden bu yana Lübnan'ın güneyi ile doğusundaki Bekaa bölgesine yoğun hava saldırıları düzenledi.

Lübnan Sağlık Bakanlığı, söz konusu saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısının 47'ye yükseldiğini, 97 kişinin de yaralandığını açıkladı.

İsrail'in güneydeki saldırılarının hedefi Nebatiye kent merkezi ve çevresindeki beldeler oldu. Doğuda ise Bakaa bölgesindeki Baalbek kentinin çevresine hava saldırıları düzenlendi.

İran-ABD arasında varılan mutabakat

İran ve ABD, Pakistan aracılığında yapılan müzakere süreci kapsamında 14 Haziran'da savaşın durdurulması ve taraflar arasındaki sorunların görüşmelerle çözülmesini öngören 14 maddelik bir mutabakata vardıklarını duyurmuştu.

İslamabad Mutabakatı adı verilen mutabakat zaptı, 18 Haziran'da İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan ve ABD Başkanı Donald Trump tarafından dijital ortamda imzalanarak yürürlüğe girmişti.

Mutabakat, Lübnan dahil olmak üzere savaşın sona erdirilmesi, Hürmüz Boğazı'nın açılması, ABD'nin İran'a uyguladığı deniz ablukasının kaldırılması gibi maddeleri içeriyor.

İsrail'in Lübnan'a saldırıları ve ateşkes

İsrail ordusu, Lübnan'a 2 Mart'ta yoğun hava saldırıları başlatarak, ülkenin güneyinde birçok beldeyi işgal etmişti.

Lübnan hükümeti bu sürede, ülkede yerinden edilenlerin sayısının 1 milyonu aştığını açıklamıştı.

ABD Başkanı Donald Trump, 24 Nisan'da yaptığı açıklamada, Lübnan ile İsrail arasında 17 Nisan'da yürürlüğe giren 10 günlük geçici ateşkesin 3 hafta daha uzatıldığını duyurmuştu.

ABD arabuluculuğunda Lübnan ile İsrail arasında 14-15 Mayıs'ta gerçekleştirilen 3. tur görüşmeler sonucunda, 17 Mayıs itibarıyla ateşkesin 45 gün uzatılması kararlaştırılmıştı.

Lübnan Sağlık Bakanlığı, son açıklamasında, İsrail'in 2 Mart'tan bu yana ülkeye düzenlediği saldırılarda 3 bin 912 kişinin hayatını kaybettiğini bildirmişti.

ABD Dışişleri Bakanlığı, Washington'daki 4. tur görüşmelerin ardından 3 Haziran'da İsrail ve Lübnan'ın, Hizbullah'ın saldırılarını tamamen durdurması ve tüm unsurlarını Litani Nehri'nin güneyinden çekmesi şartıyla "geniş kapsamlı ateşkes" konusunda mutabakata vardığını duyurmuştu. Hizbullah ise şartlı ateşkesi reddettiğini açıklamıştı.

Ancak duyurulan ateşkes anlaşmalarına rağmen İsrail ordusu saldırılarını sürdürüyor.

Kaynak: AA

İsrail Ordusu, Orta Doğu, Güvenlik, Politika, Güncel, İsrail, Lübnan, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Güncel İsrail'in Lübnan'a Hava Saldırısı: 47 Ölü - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Karabük’te bir kişi evin bahçesinde ölü bulundu Karabük'te bir kişi evin bahçesinde ölü bulundu
Dört kişi tarafından öldüresiye darbedildi: Olay anı kameraya yansıdı Dört kişi tarafından öldüresiye darbedildi: Olay anı kameraya yansıdı
Spiral makinesinden sıçrayan kıvılcımlar 150 dekar buğday tarlası ile 50 dekar ağaçlık alanı yaktı Spiral makinesinden sıçrayan kıvılcımlar 150 dekar buğday tarlası ile 50 dekar ağaçlık alanı yaktı
Ankara’da sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi Ankara'da sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi
Cami inşaatında 2 işçi iskeleden düştü: 1 ölü, 1 yaralı Cami inşaatında 2 işçi iskeleden düştü: 1 ölü, 1 yaralı
Lemina, iki çocuğunun annesi Neguesha ile 9 yıllık birliktelikten sonra evlendi Lemina, iki çocuğunun annesi Neguesha ile 9 yıllık birliktelikten sonra evlendi

18:48
Vedat Muriqi’nin Aziz Yıldırım ile tokalaşmadan önce yaptığına beğeni yağıyor
Vedat Muriqi'nin Aziz Yıldırım ile tokalaşmadan önce yaptığına beğeni yağıyor
18:24
İmza atması beklenen ünlü isim açıklama geldi: Fenerbahçe ile anlaşmadık
İmza atması beklenen ünlü isim açıklama geldi: Fenerbahçe ile anlaşmadık
17:57
Trump: Venezuela ABD’nin 51. eyaleti olabilir, bir vali atayacağım
Trump: Venezuela ABD'nin 51. eyaleti olabilir, bir vali atayacağım
17:49
CHP’den istifa eden Cemil Tugay’la ilgili çarpıcı iddia: Özgür Özel parti kurarsa katılır
CHP'den istifa eden Cemil Tugay'la ilgili çarpıcı iddia: Özgür Özel parti kurarsa katılır
17:22
İki dev firmanın poşet çaylarından kimyasal boya çıktı
İki dev firmanın poşet çaylarından kimyasal boya çıktı
15:58
İsrail ve Hizbullah ateşkeste anlaştı
İsrail ve Hizbullah ateşkeste anlaştı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 19.06.2026 19:02:03. #7.12#
SON DAKİKA: İsrail'in Lübnan'a Hava Saldırısı: 47 Ölü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.