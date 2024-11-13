İsrail'in Lübnan'a Hava Saldırısı: 6 Ölü, 15 Yaralı - Son Dakika
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İsrail'in Lübnan'a Hava Saldırısı: 6 Ölü, 15 Yaralı

İsrail ordusu, Lübnan'daki bir eve düzenlediği saldırıda 6 kişiyi öldürdü, 15 kişi yaralandı.

13.11.2024 11:49
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İsrail ordusunun, Lübnan'ın batısındaki Cebel-i Lübnan bölgesinde bir eve düzenlediği saldırıda 6 kişi öldü, 15 kişi yaralandı.

Lübnan Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, İsrail savaş uçakları, Cebel-i Lübnan'ın güneyindeki Aramun beldesinde bir binayı hedef aldı.

Saldırıda 6 kişi hayatını kaybetti, 15 kişi yaralandı.

Lübnan haber ajansı NNA'nın haberinde, İsrail ordusunun hedef aldığı binada büyük zararın meydana geldiği ve yangın çıktığı aktarıldı.

Enkaz altında kalanlara ulaşmak için arama kurtarma çalışmalarının sürdüğü bildirildi.

İsrail'in Lübnan'da şiddetlenen saldırılarında 3 bin 287 kişi öldü

Hizbullah'la 8 Ekim 2023'ten beri kontrollü çatışmalara devam eden İsrail ordusu, 23 Eylül'de Lübnan'ın güney kentlerinin yanı sıra Bekaa ve Baalbek bölgelerine yüzlerce hava saldırısı düzenledi.

Lübnan Sağlık Bakanlığı verilerine göre, 8 Ekim 2023'ten bu yana 203'ü çocuk ve 644'ü kadın olmak üzere toplam 3 bin 287 kişi öldü, 14 bin 222 kişi yaralandı.

Hizbullah lideri Hasan Nasrallah, İsrail ordusunun 27 Eylül'de Beyrut'a düzenlediği hava saldırılarında öldürüldü.

Hizbullah ise İsrail'e roket ve füzelerle karşılık veriyor. İsrail tarafında çoğunlukla ordu üslerini hedef alan bu saldırılarda büyük bir hasar bildirilmedi.

İsrail bombardımanı nedeniyle Lübnan'da 100 binlerce kişinin yerinden edildiği tahmin ediliyor.

Ülkenin güney kesimlerinden başkent Beyrut ve kuzeye göç dalgası devam ederken, Lübnan hükümeti yerinden edilen kişilerden 585 binden fazlasının Suriye'ye göç ettiğini açıkladı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel İsrail'in Lübnan'a Hava Saldırısı: 6 Ölü, 15 Yaralı - Son Dakika

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