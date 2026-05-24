İsrail'in Lübnan'a Hava Saldırısı: 8 Ölü

24.05.2026 15:50
İsrail ordusunun ateşkese rağmen Lübnan'ın güneyindeki Nebatiye vilayetine düzenlediği hava saldırılarında 8 kişi hayatını kaybetti.

İsrail ordusu, 17 Nisan'da yürürlüğe giren ve 17 Mayıs itibarıyla 45 gün uzatılan ateşkese rağmen Lübnan'a yönelik saldırılarını sürdürüyor.

Lübnan resmi ajansı NNA'nın haberine göre, İsrail'e ait uçaklar ve insansız hava araçları (İHA) sabah saatlerinde Nebatiye ve çevresindeki beldelere bir dizi saldırı gerçekleştirdi.

Arabsalim beldesinde bir motosikleti hedef alan İHA saldırısında 1 kişi yaşamını yitirdi. Bazuriyye beldesine düzenlenen hava saldırısında da 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

Nebatiye-Zefta otoyolunda Nebatiye Belediyesine ait bir aracı hedef alan İHA saldırısında ise belediye çalışanı Muhammed el-Cevad Fadi Bitar hayatını kaybetti.

İsrail'e ait bir başka İHA ise gece saatlerinde Düveyr beldesinin güney girişine düzenlenen saldırı sonrası bölgede inceleme yapan bir grup genci hedef aldı. Saldırıda Suriye uyruklu 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.

Tul beldesindeki Şeyh Ragıp Harp Hastanesi yakınlarında seyreden bir motosikletin hedef alındığı İHA saldırısında da 1 kişi yaşamını yitirdi.

İsrail ordusuna ait İHA'lar Nebatiye kentindeki ticaret merkezini hedef aldı, savaş uçakları da Kefre, Cebşit, Yuhmur Şakif, Kakaiyet Cisir ve Doğu Zavtar beldelerini vurdu.

Şevkin ve Zıbdin beldesi arasındaki bölge de hava saldırısında hedef alındı.

Sivil savunma ekipleri, Sur kentine bağlı Sarife beldesinde İsrail savaş uçaklarının sabaha karşı hedef aldığı bir evin enkazından 3 kişinin cenazesini çıkardı.

İsrail'in Lübnan'a saldırıları ve ateşkes

İsrail ordusu, Lübnan'a 2 Mart'ta yoğun hava saldırıları başlatarak ülkenin güneyinde birçok beldeyi işgal etmişti.

Lübnan hükümeti bu süreçte ülkede yerinden edilenlerin sayısının 1 milyonu aştığını açıklamıştı.

ABD Başkanı Donald Trump, 24 Nisan'da yaptığı açıklamada, Lübnan ile İsrail arasında 17 Nisan'da yürürlüğe giren 10 günlük geçici ateşkesin 3 hafta daha uzatıldığını duyurmuştu.

ABD ara buluculuğunda Lübnan ile İsrail arasında 14-15 Mayıs'ta gerçekleştirilen üçüncü tur görüşmeler sonucunda 17 Mayıs itibarıyla ateşkesin 45 gün uzatılması ve haziran ayı başında dördüncü tur görüşmelerin yapılması kararlaştırılmıştı.

Lübnan Sağlık Bakanlığı, yaptığı son açıklamada, İsrail'in 2 Mart'tan bu yana ülkeye düzenlediği saldırılarda 3 bin 123 kişinin hayatını kaybettiğini bildirmişti.

İsrail ordusu ateşkese rağmen Lübnan'ın güneyindeki saldırılarını ve ev yıkımlarını sürdürürken, Hizbullah da ateşkesi ihlal ettiği gerekçesiyle İsrail birliklerine saldırılar düzenliyor.

Kaynak: AA

İnsan Hakları, Orta Doğu, Güvenlik, Politika, Güncel, Beyrut, İsrail, Dünya, Son Dakika

