İsrail'in Lübnan'a Hava Saldırısında 25 Ölü

Güncel

Lübnan Sağlık Bakanlığı, İsrail'in sabah saatlerinden bu yana Lübnan'a düzenlediği hava saldırılarında 25 kişinin öldüğünü, 127 kişinin yaralandığını bildirdi.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in bugün Lübnan'a düzenlediği hava saldırılarının bilançosu hakkında bilgi verildi.

Açıklamaya göre, İsrail'in Lübnan'ın güneyindeki Nebatıye, Bekaa, Baalbek Hirmil, Cebel Lübnan ile başkent Beyrut'taki kasaba ve köylere düzenlediği hava saldırıları sonucu 25 kişi hayatını kaybetti, 127 kişi yaralandı.

İsrail'in Lübnan'a 23 Eylül'de başlattığı saldırılarında şu ana kadar 1181 kişi öldü, 3318 kişi yaralandı.

Lübnanlı resmi kaynaklara göre 1 milyon 200 binden fazla kişi yerinden edildi.