İsrail'in Lübnan'a saldırı tehdidi nedeniyle Beyrut Havalimanı'nda iptal ve ertelemeler devam ediyor

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İsrail ordusunun Lübnan'a yönelik olası saldırı tehdidi nedeniyle Beyrut Refik Hariri Uluslararası Havalimanı'ndaki uçak seferlerinde yaşanan iptal ve ertelemeler devam ediyor

Ülkenin tek havalimanı olan Beyrut Refik Hariri Uluslararası Havalimanı son dönemlerdeki en sakin günlerini yaşıyor.

AA muhabirinin havalimanındaki uçuş bilgi ekranından elde ettiği bilgilere göre, dünyanın farklı noktalarından Beyrut'a gelen ve giden birçok uçak seferi iptal oldu veya ertelendi.

Havalimanında özellikle uçak seferlerinin büyük bir kısmının akşam yerel saatle 20.00'den sabah 07.00'ye kadar iptal edildiği belirtildi.

Lübnan'ın ulusal hava yolu şirketi Middle East Airlines (MEA) dün yaptığı açıklamada erteleme ve iptallerin uçak sigorta firmaları ile yaşanan teknik bir hatadan kaynaklandığı bildirmişti.

MEA, ilk olarak 28 Temmuz'da yaptığı açıklamada, Beyrut'tan yapılacak bazı uçak seferlerinin 29 Temmuz sabahına kadar ertelediğini duyurmuştu.

Mecdel Şems saldırısı

İsrail'in işgali altında bulunan Golan Tepeleri'ndeki Mecdel Şems beldesindeki futbol sahasına roket isabet etmesi sonucu aralarında çocukların da yer aldığı 12 kişinin hayatını kaybettiği, 17'si ağır 35 kişinin yaralandığı duyurulmuştu.

İsrail ordusu, "ellerindeki istihbarat ve yaptıkları değerlendirme sonucunda" roketin Lübnan'ın güneyindeki Şeba beldesinin kuzeyinden ateşlendiğini belirterek, Lübnan Hizbullahı'nın sorumlu olduğunu açıklamıştı.

Lübnan Hizbullahı ise Mecdel Şems'teki saldırının kendileri tarafından gerçekleştirildiği iddialarını yalanlayarak, "olayla ilgili herhangi bir bağlantılarının olmadığını" bildirmişti.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu da saldırıya ilişkin yaptığı açıklamada, "İsrail, bu ölümcül saldırıyı bir kenara not etmeyecek. Hizbullah şimdiye kadar ödemediği ağır bir bedel ödeyecek." ifadelerini kullanmıştı.