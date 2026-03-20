İsrail'in Lübnan'a Saldırıları: 2 Ölü

Üye Girişi
Son Dakika Logo

20.03.2026 12:05
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İsrail ordusu, Lübnan'a düzenlediği hava saldırılarında 2 kişiyi öldürdü, 1 kişi yaralandı.

İsrail ordusunun Lübnan'ın güneyine sabah erken saatlerde düzenlediği hava saldırılarında 2 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

İsrail'in Lübnan'a 2 Mart'ta başlattığı hava saldırıları, bayramın ilk gününde de sürdü.

Lübnan resmi ajansı NNA'nın haberine göre, İsrail uçaklarının Sur kentine bağlı Baflay beldesine sabah erken saatlerde düzenlediği saldırıda 2 kişi yaşamını yitirdi, 1 kişi yaralandı.

İsrail uçakları ayrıca sabah saatlerinde Nebatiye vilayetine bağlı Bint Cubeyl ilçesi ile Teyri, Kefer Sir ve Kefer Tibnit beldelerini, gece saatlerinde ise Habbuş ve Deyr Surya beldelerini hedef aldı.

İsrail ordusundan 2 Mart'ta yapılan açıklamada, Lübnan'dan füze atıldığının tespit edilmesinin ardından ülkenin kuzeyinde sirenlerin devreye girdiği belirtilmişti.

Daha sonra Lübnan geneline hava saldırıları başlattığını duyuran ve başkent Beyrut'u hedef alan İsrail ordusu, havadan ve denizden yoğun saldırılar düzenlediği Lübnan'da kara işgalini genişletme kararı almıştı.

Lübnan Sağlık Bakanlığı, 2 Mart'tan bu yana İsrail saldırılarında 1001 kişinin hayatını kaybettiğini, 2 bin 584 kişinin yaralandığını bildirmişti.

Lübnan hükümetine bağlı Afet Yönetimi, İsrail'in işgali ve saldırıları nedeniyle Lübnan'da zorla yerinden edilenlerin sayısının resmi kayıtlara göre 1 milyonu geçtiğini duyurmuştu.

Kaynak: AA

İnsan Hakları, Güvenlik, Lübnan, İsrail, Güncel, Son Dakika

Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 20.03.2026 12:16:57. #.0.5#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.