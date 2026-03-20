İsrail'in Lübnan'a Saldırıları: 2 Ölü

İsrail ordusunun Lübnan'ın güneyine sabah erken saatlerde düzenlediği hava saldırılarında 2 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

İsrail'in Lübnan'a 2 Mart'ta başlattığı hava saldırıları, bayramın ilk gününde de sürdü.

Lübnan resmi ajansı NNA'nın haberine göre, İsrail uçaklarının Sur kentine bağlı Baflay beldesine sabah erken saatlerde düzenlediği saldırıda 2 kişi yaşamını yitirdi, 1 kişi yaralandı.

İsrail uçakları ayrıca sabah saatlerinde Nebatiye vilayetine bağlı Bint Cubeyl ilçesi ile Teyri, Kefer Sir ve Kefer Tibnit beldelerini, gece saatlerinde ise Habbuş ve Deyr Surya beldelerini hedef aldı.

İsrail'in Lübnan'a saldırıları

İsrail ordusundan 2 Mart'ta yapılan açıklamada, Lübnan'dan füze atıldığının tespit edilmesinin ardından ülkenin kuzeyinde sirenlerin devreye girdiği belirtilmişti.

Daha sonra Lübnan geneline hava saldırıları başlattığını duyuran ve başkent Beyrut'u hedef alan İsrail ordusu, havadan ve denizden yoğun saldırılar düzenlediği Lübnan'da kara işgalini genişletme kararı almıştı.

Lübnan Sağlık Bakanlığı, 2 Mart'tan bu yana İsrail saldırılarında 1001 kişinin hayatını kaybettiğini, 2 bin 584 kişinin yaralandığını bildirmişti.

Lübnan hükümetine bağlı Afet Yönetimi, İsrail'in işgali ve saldırıları nedeniyle Lübnan'da zorla yerinden edilenlerin sayısının resmi kayıtlara göre 1 milyonu geçtiğini duyurmuştu.