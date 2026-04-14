İsrail'in Lübnan'a Saldırıları 3 Can Aldı
Üye Girişi
Son Dakika Logo

İsrail'in Lübnan'a Saldırıları 3 Can Aldı

14.04.2026 09:49
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İsrail ordusunun Lübnan'a düzenlediği saldırılarda 3 kişi hayatını kaybetti; 2 Mart'tan beri 2089 ölü.

İsrail ordusunun Lübnan'a gece saatlerinden bu yana düzenlediği saldırılarda 3 kişi hayatını kaybetti.

İsrail ordusu Lübnan'a 2 Mart'ta başlattığı saldırıları sürdürüyor.

Lübnan resmi haber ajansı NNA'ya göre, İsrail ordusu, Lübnan'ın güneyindeki Nebatiye kentine bağlı Deyr Antar beldesinde bir evi, Şeba beldesinde de bir aracı bombaladı.

İsrail ordusu, Sur kentine bağlı Şabriha beldesine insansız hava araçları (İHA) ile saldırı düzenledi. Saldırıda 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı. Şabriha beldesinde İsrail ordusunun hedef aldığı bir evde ise yangın çıktı.

Kentin Batım ve Mansuri beldelerinin dağlık bölgelerini hedef alan İsrail ordusu, Bafliye beldesinde ise çok sayıda evi bombaladı.

Sivil savunma ekipleri bölgede enkaz kaldırma ve arama kurtarma çalışmalarını sürdürüyor.

Musaylih-Nebatiye yolu üzerindeki bir araca İHA'lardan atılan 2 füzeyle saldırı düzenledi. İsrail saldırısında 2 kişi hayatını kaybetti.

İsrail ordusu Sayda'ya bağlı Adlun beldesindeki eski belediye binasını vurdu, saldırıda yaralananlar oldu.

Sayda'nın Ensariye beldesinde de bir bina İsrail ordusu tarafından hedef alındı.

İsrail'in Lübnan'a saldırıları

İsrail ordusundan 2 Mart'ta yapılan açıklamada, Lübnan'dan füze atıldığının tespit edilmesinin ardından ülkenin kuzeyinde sirenlerin devreye girdiği belirtilmişti.

Daha sonra Lübnan geneline hava saldırıları başlattığını duyuran ve başkent Beyrut'u hedef alan İsrail ordusu, havadan ve denizden yoğun saldırılar düzenlediği Lübnan'da kara işgalini genişletme kararı almıştı.

Lübnan Sağlık Bakanlığı, İsrail ordusunun 2 Mart'tan bu yana ülkeye düzenlediği saldırılarda 2 bin 89 kişinin yaşamını yitirdiğini bildirmişti.

Lübnan hükümeti de ülkede yerinden edilenlerin sayısının 1 milyon 162 bini geçtiğini açıklamıştı.

Kaynak: AA

İsrail Ordusu, Orta Doğu, Güvenlik, Lübnan, İsrail, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İsrail'in Lübnan'a Saldırıları 3 Can Aldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 14.04.2026 11:07:34. #7.13#
SON DAKİKA: İsrail'in Lübnan'a Saldırıları 3 Can Aldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.