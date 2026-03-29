İsrail'in Lübnan'a Saldırıları: 7 Ölü

İsrail ordusu, Lübnan'ın başta güney ve doğu kesimleri olmak üzere başkent Beyrut'un güneyindeki Dahiye bölgesine 2 Mart'ta başlattığı saldırıları sürdürüyor.

Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, İsrail ordusunun Lübnan'ın güneyindeki Nebatiye kentine bağlı Deyr Zehrani beldesini hedef alan saldırısında 7 kişi hayatını kaybetti, 8 kişi yaralandı.

Lübnan haber ajansı NNA'nın haberine göre, İsrail ordusu Lübnan'ın güneyindeki Sur kentinde bulunan Hinniye beldesinde bir evi bombaladı.

İsrail savaş uçakları Nebatiye'ye bağlı Cizzin ilçesinin Riyhan bölgesinde de bir evi hedef aldı.

Lübnan'ın doğusundaki Bekaa Vadisi'nde İsrail ordusunun hedefinde Meşgara beldesi vardı.

İsrail ordusu, Meşgara beldesini ve çevresini bombaladı.

İsrail'in Lübnan'a saldırıları

İsrail ordusundan 2 Mart'ta yapılan açıklamada, Lübnan'dan füze atıldığının tespit edilmesinin ardından ülkenin kuzeyinde sirenlerin devreye girdiği belirtilmişti.

Daha sonra Lübnan geneline hava saldırıları başlattığını duyuran ve başkent Beyrut'u hedef alan İsrail ordusu, havadan ve denizden yoğun saldırılar düzenlediği Lübnan'da kara işgalini genişletme kararı almıştı.

Lübnan Sağlık Bakanlığı, son yaptığı açıklamada, İsrail'in 2 Mart'tan bu yana ülkeye düzenlediği saldırılarda 1189 kişinin hayatını kaybettiğini bildirmişti.

Sosyal İşler Bakanı Hanin es-Seyyid de İsrail'in işgali ve saldırıları nedeniyle Lübnan'da zorla yerinden edilenlerin sayısının 1 milyon 162 bini aştığını açıklamıştı.