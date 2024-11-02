İsrail'in Lübnan'a Saldırıları: 71 Ölü - Son Dakika
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İsrail'in Lübnan'a Saldırıları: 71 Ölü

İsrail ordusu, dün Lübnan'a düzenlediği hava saldırılarında 71 kişinin ölümüne neden oldu.

02.11.2024 20:46
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İsrail ordusunun Lübnan'a yönelik devam eden saldırılarında dün 71 kişinin öldüğü, 169 kişinin yaralandığı bildirildi.

Lübnan Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, İsrail ordusunun devam eden hava saldırılarında yaşanan can kayıplarına ilişkin bilgi verildi.

İsrail ordusunun dün Lübnan'ın birçok bölgesine düzenlediği saldırılarda 71 kişinin öldüğü, 169 kişinin yaralandığı kaydedildi.

Açıklamada, İsrail'in 8 Ekim 2023'ten bu yana Lübnan'a düzenlediği saldırılarda yaşamını yitirenlerin sayısının 2 bin 968'e, yaralı sayısının da 13 bin 319'a yükseldiği belirtildi.

Hizbullah ile 8 Ekim 2023'ten beri kontrollü çatışmalara devam eden İsrail ordusu, 23 Eylül'de Lübnan'ın güney kentlerinin yanı sıra Bekaa ve Baalbek bölgelerine yoğun hava saldırısı başlatmıştı.

İsrail bombardımanı nedeniyle Lübnan'da 100 binlerce kişinin yerinden olduğu tahmin ediliyor.

Ülkenin güney kesimlerinden başkent Beyrut'a ve kuzeye göç dalgası devam ederken, Lübnan hükümeti yerinden edilen kişilerden 518 binden fazlasının Suriye'ye göç ettiğini açıklamıştı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel İsrail'in Lübnan'a Saldırıları: 71 Ölü - Son Dakika

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