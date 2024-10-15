İsrail'in Lübnan'a Saldırıları: 9 Ölü, 30 Yaralı - Son Dakika
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İsrail'in Lübnan'a Saldırıları: 9 Ölü, 30 Yaralı

İsrail ordusunun Lübnan'a düzenlediği hava saldırılarında 9 kişi hayatını kaybetti, 30 kişi yaralandı.

15.10.2024 23:46
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İsrail ordusunun Lübnan'ın çeşitli bölgelerine düzenlediği saldırılarda 9 kişi hayatını kaybetti, 30 kişi yaralandı.

Lübnan Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, İsrail ordusunun Lübnan'ın güneyindeki Merciuyun kentine bağlı Tevlin beldesine yönelik hava saldırısında 3 kişinin öldüğü belirtildi.

Lübnan'ın güneyindeki Nebatiye kentine bağlı Sarbin beldesini hedef alan İsrail saldırısında 5 kişinin yaşamını yitirdiği aktarıldı.

Güneydeki Sur kentine bağlı Kana beldesinde de İsrail ordusunun düzenlediği saldırıda ilk belirlemelere göre 1 kişinin öldüğü 30 kişinin de yaralandığı, arama kurtarma ve enkaz kaldırma çalışmalarının sürdüğü kaydedildi.

?İsrail'in Lübnan'da şiddetlenen saldırılarında 2 bin 350 kişi öldü

Hizbullah'la 8 Ekim 2023'ten beri kontrollü çatışmalara devam eden İsrail ordusu, 23 Eylül'de Lübnan'ın güney kentlerinin yanı sıra Bekaa ve Baalbek bölgelerine yüzlerce hava saldırısı düzenledi.

Lübnan Sağlık Bakanlığı verilerine göre, 8 Ekim 2023'ten bu yana 104'ü çocuk ve 194'ü kadın olmak üzere toplam 2 bin 350 kişi öldü, 10 bin 906 kişi yaralandı.

Hizbullah lideri Hasan Nasrallah, İsrail ordusunun 27 Eylül'de Beyrut'a düzenlediği hava saldırılarında öldürüldü.

Hizbullah ise İsrail'e roket ve füzelerle karşılık veriyor. İsrail tarafında çoğunlukla ordu üslerini hedef alan bu saldırılarda büyük bir hasar bildirilmedi.

İsrail bombardımanı nedeniyle Lübnan'da 100 binlerce kişinin yerinden edildiği tahmin ediliyor.

Ülkenin güney kesimlerinden başkent Beyrut ve kuzeye göç dalgası devam ederken, Lübnan hükümeti yerinden edilen kişilerden 456 binden fazlasının Suriye'ye göç ettiğini açıkladı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel İsrail'in Lübnan'a Saldırıları: 9 Ölü, 30 Yaralı - Son Dakika

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