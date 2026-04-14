İsrail'in Lübnan'a Saldırıları Devam Ediyor

14.04.2026 08:39
İsrail ordusunun Lübnan'a düzenlediği saldırılarda 2 kişi hayatını kaybetti, hasar büyüyor.

İsrail ordusu Lübnan'a 2 Mart'ta başlattığı saldırıları sürdürüyor.

Lübnan haber ajansı NNA'ya göre, İsrail ordusu Lübnan'ın güneyindeki Tibnin beldesine şiddetli saldırılar düzenledi.

İsrail saldırıları nedeniyle beldedeki devlet hastanesinde ciddi hasar meydana geldi.

Ayrıca İsrail ordusu Nebatiye kentine bağlı Deyr Antar beldesinde bir evi bombaladı.

Lübnan'ın Sur kentine bağlı Şabriha beldesinde İsrail ordusunun hedef aldığı evde yangın çıktı.

İsrail ordusu insansız hava araçları (İHA) ile Sur'un Şehabiye beldesine saldırı düzenledi.

Kentin Batım ve Mansuri beldelerinin dağlık bölgelerini hedef alan İsrail ordusu, Bafliye beldesinde de çok sayıda evi bombaladı.

Sivil savunma ekipleri enkaz kaldırma ve arama kurtarma çalışmalarını sürdürüyor.

İsrail ordusuna ait İHA Musaylih-Nebatiye yolu üzerinde bir araca 2 füzeyle saldırı düzenledi.

İsrail saldırısında 2 kişi hayatını kaybetti.

Sayda'ya bağlı Adlun beldesinde İsrail ordusunun eski belediye binasını hedef alması sonucu yaralananlar oldu.

İsrail ordusundan 2 Mart'ta yapılan açıklamada, Lübnan'dan füze atıldığının tespit edilmesinin ardından ülkenin kuzeyinde sirenlerin devreye girdiği belirtilmişti.

Daha sonra Lübnan geneline hava saldırıları başlattığını duyuran ve başkent Beyrut'u hedef alan İsrail ordusu, havadan ve denizden yoğun saldırılar düzenlediği Lübnan'da kara işgalini genişletme kararı almıştı.

Lübnan Sağlık Bakanlığı, İsrail ordusunun 2 Mart'tan bu yana Lübnan'a düzenlediği saldırılarda yaşamını yitirenlerin sayısının 2 bin 89'a yükseldiğini bildirmişti.

Lübnan hükümeti de ülkede yerinden edilenlerin sayısının 1 milyon 162 bini geçtiğini açıklamıştı.

Kaynak: AA

İsrail Ordusu, İnsan Hakları, Orta Doğu, Güvenlik, Lübnan, İsrail, Güncel, Son Dakika

Dünya Kupası’ndan ekonomiye 80 milyar dolarlık katkı Dünya Kupası'ndan ekonomiye 80 milyar dolarlık katkı
Antalya açıklarındaki 4.7 büyüklüğündeki deprem anı kameralarda Antalya açıklarındaki 4.7 büyüklüğündeki deprem anı kameralarda
500 bin TL’lik soruda kritik karar Ferhat Buran’ın tercihi şaşırttı 500 bin TL’lik soruda kritik karar! Ferhat Buran’ın tercihi şaşırttı
Ayşegül öğretmenin acı sonu Kapıyı kırıp içeri girince korkunç manzarayla karşılaştılar Ayşegül öğretmenin acı sonu! Kapıyı kırıp içeri girince korkunç manzarayla karşılaştılar
Tapınak temizliğinde dehşet: 17 yaşındaki kız 1 tonluk kiriş altında can Verdi Tapınak temizliğinde dehşet: 17 yaşındaki kız 1 tonluk kiriş altında can Verdi
Yasak aşkta kanlı son Kocası öldürdü, aldatan kadın cinayeti üstlendi Yasak aşkta kanlı son! Kocası öldürdü, aldatan kadın cinayeti üstlendi

08:52
Kenan Doğulu acı haberi duyurdu 46 yaşında hayatını kaybetti
Kenan Doğulu acı haberi duyurdu! 46 yaşında hayatını kaybetti
08:38
Meloni sessizliğini bir bozdu pir bozdu Trump’ı şoke eden tepki
Meloni sessizliğini bir bozdu pir bozdu! Trump'ı şoke eden tepki
08:24
Mansur Yavaş hakkında soruşturma izni
Mansur Yavaş hakkında soruşturma izni
08:18
Türkiye’nin 78 yıllık ayakkabı devi darboğazı aşamayarak iflas etti
Türkiye'nin 78 yıllık ayakkabı devi darboğazı aşamayarak iflas etti
07:29
Gülistan Doku soruşturmasında sıcak gelişme Kritik isimler bir bir gözaltında
Gülistan Doku soruşturmasında sıcak gelişme! Kritik isimler bir bir gözaltında
07:15
ABD-İran diplomasi trafiği sürerken Türkiye’den sürpriz hamle
ABD-İran diplomasi trafiği sürerken Türkiye'den sürpriz hamle
