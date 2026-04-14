İsrail'in Lübnan'a Saldırıları Devam Ediyor

İsrail ordusunun Lübnan'a gece saatlerinden bu yana düzenlediği saldırılarda 2 kişi hayatını kaybetti.

İsrail ordusu Lübnan'a 2 Mart'ta başlattığı saldırıları sürdürüyor.

Lübnan haber ajansı NNA'ya göre, İsrail ordusu Lübnan'ın güneyindeki Tibnin beldesine şiddetli saldırılar düzenledi.

İsrail saldırıları nedeniyle beldedeki devlet hastanesinde ciddi hasar meydana geldi.

Ayrıca İsrail ordusu Nebatiye kentine bağlı Deyr Antar beldesinde bir evi bombaladı.

Lübnan'ın Sur kentine bağlı Şabriha beldesinde İsrail ordusunun hedef aldığı evde yangın çıktı.

İsrail ordusu insansız hava araçları (İHA) ile Sur'un Şehabiye beldesine saldırı düzenledi.

Kentin Batım ve Mansuri beldelerinin dağlık bölgelerini hedef alan İsrail ordusu, Bafliye beldesinde de çok sayıda evi bombaladı.

Sivil savunma ekipleri enkaz kaldırma ve arama kurtarma çalışmalarını sürdürüyor.

İsrail ordusuna ait İHA Musaylih-Nebatiye yolu üzerinde bir araca 2 füzeyle saldırı düzenledi.

İsrail saldırısında 2 kişi hayatını kaybetti.

Sayda'ya bağlı Adlun beldesinde İsrail ordusunun eski belediye binasını hedef alması sonucu yaralananlar oldu.

İsrail ordusundan 2 Mart'ta yapılan açıklamada, Lübnan'dan füze atıldığının tespit edilmesinin ardından ülkenin kuzeyinde sirenlerin devreye girdiği belirtilmişti.

Daha sonra Lübnan geneline hava saldırıları başlattığını duyuran ve başkent Beyrut'u hedef alan İsrail ordusu, havadan ve denizden yoğun saldırılar düzenlediği Lübnan'da kara işgalini genişletme kararı almıştı.

Lübnan Sağlık Bakanlığı, İsrail ordusunun 2 Mart'tan bu yana Lübnan'a düzenlediği saldırılarda yaşamını yitirenlerin sayısının 2 bin 89'a yükseldiğini bildirmişti.

Lübnan hükümeti de ülkede yerinden edilenlerin sayısının 1 milyon 162 bini geçtiğini açıklamıştı.