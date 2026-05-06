İsrail'in Lübnan'a Saldırıları Devam Ediyor

06.05.2026 14:48
İsrail ordusunun ateşkese rağmen Lübnan'ın güneyi ve doğusuna düzenlediği saldırılarda 6 kişi yaşamını yitirdi.

İsrail ordusunun, 17 Nisan'da yürürlüğe giren ateşkese rağmen Lübnan'ın güneyindeki beldelere yönelik saldırıları sürüyor.

Lübnan resmi haber ajansı NNA'ya göre, İsrail ordusu, Lübnan'ın doğusundaki Batı Bekaa bölgesinde yer alan Zelaya'da Belediye Başkanı'nın evini bombaladı.

Saldırıda Zelaya Belediye Başkanı Ali Kasım Ahmed ve 3 aile bireyi hayatını kaybetti, 5 kişi de yaralandı.

İsrail ordusunun Zelaya beldesini bombaladıktan sonra saldırı uyarısı yapması dikkati çekti.

Lübnan'ın güneyindeki Nebatiye kentine bağlı Meyfedun beldesine İsrail ordusunun düzenlediği 4 hava saldırısı ile topçu atışlarında ise 2 kişi yaşamını yitirdi.

İsrail ordusu Meyfedun'da bir okulun çevresini de hedef aldı.

İsrail savaş uçakları Nebatiye'nin Doğu ve Batı Zavter beldeleri arasında kalan Nehir Vadisi bölgesini 2 kez hedef aldı, kentteki Yuhmur eş-Şakif, Kabriha, Ernun, Safed ed-Bıddih beldelerine de saldırılar düzenledi.

Ülkenin güneyindeki Sur kentinde de İsrail ordusu Raşkananiye beldesini bombaladı.

İsrail uçakları öğle saatlerinde güneydeki Kalya, Kunin, Buyut Siyad, Yahmur Şakif ve Reyhan beldelerini de hedef aldı.

İsrail topçu birlikleri de Mansuri, Kabriha, Arnun ve Yuhmu Şakif beldelerine saldırılar düzenledi.

Öte yandan İsrail ordusundan yapılan yazılı açıklamada, "Lübnan'ın farklı bölgelerinde Hizbullah'a ait altyapılara saldırılar başlatıldığı" duyuruldu.

Lübnan'ın güneydoğusunda Hizbullah ile şiddetli çatışmaların yaşandığı Hiyam beldesinde İsrail ordusu sabah saatlerinde patlayıcılarla geniş çaplı yıkımlarını sürdürdü.

Hizbullah açıklaması

Öte yandan, Hizbullah'tan yapılan açıklamada, İsrail ordusunun saldırılarına karşı Lübnan'ın güneyindeki Taybe beldesinde İsrail askerlerinin kamikaze dronla hedef alındığı ifade edildi.

Hula ve Deyr Suryan beldelerinde İsrail'e ait askeri araçların dornlarla hedef alındığı belirtilirken, Kantara beldesinde de bir askeri noktanın vurulduğu aktarıldı.

Öğle saatlerinde ise Bayyada beldesinde İsrail askerlerinin toplandığı bir noktanın topçu atışlarıyla hedef alındığı kaydedildi.

Kavzah beldesinde ise İsrail'e ait bir personel taşıyıcı aracın dronla hedef alındığı belirtildi.

İsrail ordusu, Lübnan'ın güneyine 2 Mart'tan sonra başlattığı kara saldırılarında Kavzah, Taybe, Hula, Deyr Suryan ve Bayyada beldelerini işgal etmişti.

İsrail'in Lübnan'a saldırıları ve ateşkes

İsrail ordusu, Lübnan'a 2 Mart'ta yoğun hava saldırıları başlatarak, ülkenin güneyinde birçok beldeyi işgal etmişti.

Lübnan hükümeti de bu sürede ülkede yerinden edilenlerin sayısının 1 milyonu aştığını açıklamıştı.

Lübnan Sağlık Bakanlığı, 2 Mart'tan beri İsrail saldırılarında 2 bin 700'den fazla kişinin öldüğünü bildirmişti.

ABD Başkanı Donald Trump, 24 Nisan'da yaptığı açıklamada, Lübnan ile İsrail arasında 17 Nisan'da yürürlüğe giren 10 günlük geçici ateşkesin 3 hafta daha uzatıldığını duyurmuştu.

Ateşkese rağmen İsrail ordusu Lübnan'ın güneyindeki saldırılarını ve ev yıkımlarını sürdürürken, Hizbullah ise ateşkesi ihlal ettiği gerekçesiyle İsrail birliklerine saldırılar düzenliyor.

Kaynak: AA

İnsan Hakları, Orta Doğu, Politika, Güvenlik, Güncel, Son Dakika

