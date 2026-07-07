İsrail'in Lübnan'a Saldırıları Devam Ediyor - Son Dakika
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İsrail'in Lübnan'a Saldırıları Devam Ediyor

07.07.2026 15:13
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İsrail, Lübnan ile ateşkes ve mutabakatlara rağmen Nebatiye'ye saldırılar düzenledi.

İsrail ordusu, Lübnan ile imzalanan çerçeve anlaşması, ateşkes ve Lübnan'ın da dahil edildiği belirtilen ABD-İran mutabakatına rağmen Lübnan'ın güneyindeki Nebatiye vilayetine yönelik saldırılar düzenledi.

Lübnan resmi ajansı NNA'nın haberine göre, İsrail'e ait bir insansız hava aracı (İHA), Nebatiye'ye bağlı Haddasa beldesine art arda 4 ses bombası attı.

Öte yandan İsrail ordusu, Nebatiye'nin Beyt Yahun beldesini topçu atışlarıyla hedef alırken, eş zamanlı olarak Konin beldesinde patlatma gerçekleştirdi.

İsrail ordusuna ait zırhlı araçlar, Sur kentinin batı kesimindeki işgal altındaki köylerde yol kenarları ile ormanlık alanlara makineli tüfeklerle yoğun ateş açtı.

Stratejik tepede İsrail bayrağı görüldü

Öte yandan Nebatiye'ye hakim Ali Tahri Tepesi'nde sabah saatlerinde İsrail bayrağının asılı olduğu görüldü.

AA'nın görüntülediği tepede İsrail bayrağı dışında herhangi bir askeri hareketlilik tespit edilmedi. Bölgede İsrail askerleri ya da askeri araçlar görülmedi.

Ali Tahir Tepesi, Lübnan'ın güneyindeki Nebatiye kentine hakim konumu nedeniyle bölgenin en önemli noktalarından biri sayılıyor. Tepe, Nebatiye ve çevresindeki yerleşimlerle ulaşım güzergahlarını geniş açıyla görebilmesi nedeniyle askeri açıdan önem taşıyor.

Litani Nehri'nin kuzeyi ile güneyindeki birçok bölgeyi gözetleme imkanı sunan Ali Tahir Tepesi, İsrail işgali altındaki Şakif Kalesi ile birlikte bölgeye hakim noktalar arasında öne çıkıyor.

?İsrail'in Lübnan'daki saldırıları ve ateşkes süreci

İsrail ordusu, Lübnan'a 2 Mart'ta yoğun hava saldırıları başlatarak, ülkenin güneyinde birçok beldeyi işgal etmişti.

Lübnan hükümeti bu sürede, ülkede yerinden edilenlerin sayısının 1 milyonu aştığını açıklamıştı.

ABD Başkanı Donald Trump, 24 Nisan'da yaptığı açıklamada, Lübnan ile İsrail arasında 17 Nisan'da yürürlüğe giren 10 günlük geçici ateşkesin 3 hafta daha uzatıldığını duyurmuştu.

ABD arabuluculuğunda Lübnan ile İsrail arasında 14-15 Mayıs'ta gerçekleştirilen 3. tur görüşmeler sonucunda, 17 Mayıs itibarıyla ateşkesin 45 gün uzatılması kararlaştırılmıştı.

Lübnan Sağlık Bakanlığı, son açıklamasında, İsrail'in 2 Mart'tan bu yana ülkeye düzenlediği saldırılarda 4 bin 319 kişinin hayatını kaybettiğini bildirmişti.

İran ve ABD, Pakistan aracılığında yapılan müzakere süreci kapsamında 14 Haziran'da savaşın durdurulması ve taraflar arasındaki sorunların görüşmelerle çözülmesini öngören 14 maddelik bir mutabakata vardıklarını duyurmuştu. Mutabakat, Lübnan dahil savaşın sona erdirilmesini içeriyor.

Öte yandan Washington'da İsrail ile Lübnan arasında yürütülen doğrudan müzakerelerin 5. tur görüşmelerinin ardından ise 26 Haziran'da Lübnan ve İsrail arasında çerçeve anlaşması imzalanmıştı.

Kaynak: AA

Güvenlik, Politika, Güncel, Lübnan, İsrail, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Güncel İsrail'in Lübnan'a Saldırıları Devam Ediyor - Son Dakika

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