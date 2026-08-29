İsrail'in Lübnan'a Saldırıları Devam Ediyor - Son Dakika
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İsrail'in Lübnan'a Saldırıları Devam Ediyor

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İsrail ordusu, Lübnan'ın güneyinde hava saldırıları ve topçu ateşi ile birçok bölgeyi hedef aldı.

İsrail ordusu, Lübnan'ın güneyindeki Nebatiye kenti başta olmak üzere birçok bölgede topçu ve hava saldırıları düzenledi, patlama ve yangınlar çıkardı.

Lübnan resmi haber ajansı NNA'nın haberine göre, İsrail savaş uçakları Lübnan'ın güneyindeki Nebatiye el-Fevka beldesinin kuzey kesimindeki Deyr Mahallesi ile Ali et-Tahir tepeleri arasındaki bölgeyi hedef alan hava saldırıları düzenledi.

İsrail'in "Maariv" gazetesi ise ABD'nin çekilmeye devam edilmesi yönündeki baskılarına rağmen İsrail'in Lübnan'ın güneyindeki Ali et-Tahir tepelerinden çekilmeyi planlamadığını yazdı. Bu tutum, Washington arabuluculuğunda İsrail güçlerinin Lübnan topraklarından çekilmesini hedefleyen müzakere süreciyle çelişiyor.

İsrail savaş uçakları ayrıca Zavtar el-Garbiyye ile Kaakıyye el-Cisr arasında bir bölgeyi hedef aldı.

İsrail ordusunun sabah saatlerinden bu yana Ayta eş-Şaab ile Hadasa arasında yangınlar çıkardığı, rüzgarın hızının ormanlık alanlardaki çok sayıda ağaç ve kuru otun yanmasına yol açarak itfaiye ekiplerinin bölgeye ulaşmasını zorlaştırdığı bildirildi. Bölgede ayrıca iki patlama meydana geldi.

İsrail'e ait bir İHA Nebatiye el-Fevka beldesine ikinci kez saldırı düzenledi.

Aynı kaynağa göre İsrail ordusu Beyt Yahun beldesindeki evleri de ateşe verdi.

İsrail ordusu Bint Cubeyl bölgesindeki Haris kasabasını topçu ateşiyle hedef aldı.

Ayrıca İsrail savaş uçakları Sur bölgesindeki Mansuri kasabasına iki hava saldırısı düzenledi.

İsrail ordusu, Lübnan'a 2 Mart'ta yoğun hava saldırıları başlatarak ülkenin güneyindeki birçok beldeyi işgal etmişti.

Lübnan hükümeti, bu süreçte ülkede yerinden edilenlerin sayısının 1 milyonu aştığını açıklamıştı.

Lübnan ile İsrail arasında 17 Nisan'da yürürlüğe giren ateşkes daha sonra birkaç kez uzatılmıştı. Ancak İsrail ordusu, ateşkese rağmen çeşitli gerekçelerle ülkeye yönelik saldırılarını sürdürüyor.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel İsrail'in Lübnan'a Saldırıları Devam Ediyor - Son Dakika

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