İsrail'in Lübnan'a Saldırılarında 12 Ölü
İsrail'in Lübnan'a Saldırılarında 12 Ölü

10.04.2026 16:28
İsrail ordusunun Lübnan'ın güneyine düzenlediği saldırılarda 12 kişi hayatını kaybetti, 2 yaralı var.

İsrail ordusunun Lübnan'ın güneyini hedef alan saldırılarında geceden bu yana 12 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

İsrail ordusu gece saatlerinden beri Lübnan'ın güneyine saldırılarını sürdürüyor.

Lübnan resmi ajansı NNA'da yer alan habere göre İsrail savaş uçakları, Nebatiye kentine bağlı Habbuş beldesi ile Zafta ve Mervaniye beldeleri arasında bir noktaya hava saldırısı düzenledi.

Nebatiye'nin Sultaniye, Dibbin, Cibşit, Debal ve Tibnin beldeleri İsrail ordusunun hedefi oldu. Kentin Hanaviye beldesindeki İsrail saldırısında 1 kişi yaşamını yitirdi, 1 kişi yaralandı.

İsrail ordusunun Nebatiye kentinin Şarkiyye beldesinde bir motosikleti hedef alması sonucu ise 1 kişi yaşamını yitirdi.

Kentin Kefr Tibnit beldesinde bir evi hedef alan İsrail ordusu, Cermek ve Mahmudiye beldeleri arasındaki bölgeyi de bombaladı.

Mercayun ilçesi yakınındaki Dibbin beldesini topçu ateşiyle hedef alan İsrail ordusu, Hiyam beldesinde de geniş çaplı saldırılar düzenledi.

İsrail savaş uçakları, Haris beldesini bombaladı, Sarbin ve Beyt Lif beldeleri topçu atışıyla hedef alındı.

Nebatiye kentinin Ceba beldesinde meydanında İsrail ordusunun bir oto yıkama işletmesini hedef alması sonucu işletme sahibi, 2 oğlu ve orada bulunan 3 kişi hayatını kaybetti.

Sur kentine bağlı Kana beldesine İsrail ordusunun düzenlediği saldırıda bir kişi hayatını kaybetti, bir kişi yaralandı.

İsrail ordusu Sur'a bağlı Mecadil beldesine de saldırılar düzenledi.

İsrail savaş uçakları Sayda'nın güneyindeki Sarafend beldesini 2 hava saldırısıyla vurdu. Bölgedeki Hırbet Duveyr köyü de hedef alındı.

Ayrıca, İsrail ordusu Lübnan'ın sınır beldelerinden Ayta eş-Şaab'ın mahallelerini bombaladı.

Sur kentinin Semaiyye beldesine İsrail ordusuna ait bir insansız hava aracının (İHA) düzenlediği saldırıda 2 kişi hayatını kaybetti.

İsrail ordusu Sur'daki Reşidiye Filistin Mülteci Kampı'nın girişini vurdu.

Lübnan'ın doğusundaki Baalbek kenti yakınındaki Ensar beldesine İsrail ordusunun düzenlediği saldırıda 1 kişi yaşamını yitirdi.

ABD ile İran arasında varılan geçici ateşkese Lübnan'ın dahil olmadığını savunan İsrail'in, 2 Mart'tan bu yana düzenlediği saldırılarda en az 1888 kişi hayatını kaybetti.

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel İsrail'in Lübnan'a Saldırılarında 12 Ölü - Son Dakika

SON DAKİKA: İsrail'in Lübnan'a Saldırılarında 12 Ölü - Son Dakika
