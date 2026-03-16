İsrail'in Lübnan'a Saldırılarında 2 Ölü

İsrail ordusunun Lübnan'ın güneyinde bir ambulans ile bir evi hedef alması sonucu biri sağlık çalışanı 2 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı.

İsrail ordusunun 2 Mart'ta Lübnan'a başlattığı saldırılar sürüyor.

Lübnan resmi ajansı NNA'nın haberine göre, İsrail'e ait bir savaş uçağı Yatır beldesinde bir ambulansı hedef aldı. Saldırıda bir sağlık çalışanı yaşamını yitirdi.

Öte yandan Lübnan Sağlık Bakanlığı akşam saatlerinde yaptığı açıklamada, İsrail'in 2 Mart'tan bu yana düzenlediği saldırılarda hayatını kaybeden sağlık çalışanlarının sayısının 38'e yükseldiğini bildirdi.

NNA'nın haberinde İsrail ordusunun Sur kentindeki Cebel Amil Hastanesi yakınında bir eve düzenlediği saldırıda bir kişinin yaşamını yitirdiği, 5 kişinin yaralandığı aktarıldı.

İsrail ordusundan 2 Mart'ta yapılan açıklamada, Lübnan'dan füze atıldığının tespit edilmesinin ardından ülkenin kuzeyinde sirenlerin devreye girdiği belirtilmişti.

Daha sonra Lübnan geneline hava saldırıları başlattığını duyuran ve başkent Beyrut'u hedef alan İsrail ordusu, havadan ve denizden yoğun saldırılar düzenlediği Lübnan'da kara işgalini genişletme kararı almıştı.

Lübnan Sağlık Bakanlığı, İsrail'in 2 Mart'tan bu yana Lübnan'a düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısının 886'ya, yaralı sayısının ise 2 bin 141'e yükseldiğini açıklamıştı.

Lübnan hükümetine bağlı Afet Yönetimi, İsrail'in işgali ve saldırıları nedeniyle Lübnan'da zorla yerinden edilenlerin resmi sayısının 1 milyonu geçtiğini bildirmişti.