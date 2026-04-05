İsrail'in Lübnan'a Saldırısı: 1 Asker Ölümü

İsrail ordusunun Lübnan'ın güneyindeki Sayda kentinin Kefr Hatta beldesine düzenlediği hava saldırısında 1 Lübnan askerinin yaşamını yitirdiği bildirildi.

İsrail ordusunun Lübnan'a 2 Mart'ta başlattığı saldırılar sürüyor.

Lübnan ordusundan yapılan yazılı açıklamada, Kefr Hatta'ya İsrail tarafından gerçekleştirilen hava saldırısında 1 askerin öldüğü aktarıldı.

İsrail ordusundan 2 Mart'ta yapılan açıklamada, Lübnan'dan füze atıldığının tespit edilmesinin ardından ülkenin kuzeyinde sirenlerin devreye girdiği belirtilmişti.

Daha sonra Lübnan geneline hava saldırıları başlattığını duyuran ve başkent Beyrut'u hedef alan İsrail ordusu, havadan ve denizden yoğun saldırılar düzenlediği Lübnan'da kara işgalini genişletme kararı almıştı.

Lübnan Sağlık Bakanlığı, dün, 2 Mart'tan bu yana İsrail saldırılarında 1422 kişinin yaşamını yitirdiğini duyurmuştu.

Lübnan hükümeti, ülkede yerinden edilenlerin sayısının 1 milyon 162 bini geçtiğini açıklamıştı.