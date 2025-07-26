İsrail'in Lübnan'a Saldırısı: 2 Ölü - Son Dakika
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İsrail'in Lübnan'a Saldırısı: 2 Ölü

26.07.2025 19:20
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İsrail, ateşkesi ihlal ederek Lübnan'ın Sur kentinde bir İHA ile saldırı düzenledi, 2 kişi hayatını kaybetti.

İsrail'in, Lübnan ile ateşkesi ihlal ederek ülkenin güneyindeki Sur kentinde insansız hava aracıyla (İHA) bir eve düzenlediği saldırıda 2 kişi yaşamını yitirdi.

Lübnan haber ajansında Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya yer verildi.

Açıklamada, İsrail'e ait İHA'nın Lübnan'ın güneyindeki Sur kentinde yer alan Debal beldesinde bir eve iki füze ile saldırı düzenlediği belirtildi.

Saldırıda ilk belirlemelere göre 2 kişinin hayatını kaybettiği bilgisi verildi.

İsrail ordusunun, İHA ile Sur'da bir araca düzenlediği başka bir saldırıda da bir kişi yaşamını yitirmişti.

İsrail ile Lübnan arasında 27 Kasım 2024'te yürürlüğe giren ateşkese rağmen İsrail ordusu, Lübnan'ın güneyine neredeyse her gün hava ve kara saldırıları düzenliyor.

Ateşkesin yürürlüğe girmesinden bu yana İsrail yaklaşık 3 bin ihlalde bulundu, bu süreçte en az 213 kişi hayatını kaybetti, 508 kişi yaralandı.

İsrail ordusu, Lübnan'ın güneyinden kısmi çekilme gerçekleştirse de son çatışmalarda ele geçirdiği 5 stratejik tepeyi işgal etmeyi sürdürüyor.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel İsrail'in Lübnan'a Saldırısı: 2 Ölü - Son Dakika

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