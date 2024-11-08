İsrail\'in Lübnan\'a Saldırısı: 4 Ölü

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İsrail'in Lübnan'ın güneyindeki Sur kentine bağlı Ganduriyye beldesine düzenlediği saldırıda 4 kişi hayatını kaybetti.

Lübnan resmi ajansı NNA, İsrail'in, Lübnan'ın güneyine ve doğusuna yönelik saldırılarının öğleden sonra da sürdüğünü bildirdi.

Sur'a bağlı Ganduriyye'ye düzenlenen saldırıda 4 kişinin hayatını kaybettiği belirtilirken bölgede arama kurtarma çalışmalarının sürdüğü kaydedildi.

Sur'un güneyindeki Ras el-Ayn göleti ve Klayla ovası civarına düzenlenen topçu ateşi sonucunda, 6 Suriyelinin hafif şekilde yaralandığını bildirilirken bölgenin ilk kez 155 mm'lik ağır top mermileriyle bombalandığı aktarıldı.

Uluslararası Kızılhaç, Lübnan Kızılhaçı ve Birleşmiş Milletler Lübnan Geçici Barış Gücü (UNIFIL) ekipleri Vata el-Hiyam'da daha önce bir hava saldırısı sonucunda yıkılan binanın enkazından 4 kişinin cansız bedenine ulaştı.

Ayrıca İsrail, Lübnan'ın doğusundaki Baalbek'te Suriye sınırına yakın bir noktadaki Hoş Seyyid bölgesini de hedef aldı.

İsrail ordusunun bugün Lübnan'ın güneyindeki Nebatiye kentinde bir binaya düzenlediği saldırıda 2 kişi, Tayr Harfa kasabasına düzenlediği saldırıda da 1 sağlık görevlisi hayatını kaybederken dün gece Nebatiye'nin Zibdin kasabasında bir okulun yakınına düzenlediği saldırıda 3 kişi yaşamını yitirmişti.

Hizbullah ile 8 Ekim 2023'ten beri kontrollü çatışmalara devam eden İsrail ordusu, 23 Eylül'de Lübnan'ın güney kentlerinin yanı sıra Bekaa ve Baalbek bölgelerine yoğun hava saldırısı başlatmıştı.

İsrail ordusu, 30 Eylül'de de Lübnan'ın güneyinde "Hizbullah'ın altyapısına yönelik sınırlı ve yoğun" kara saldırılarına başladığını bildirmişti.