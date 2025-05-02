İsrail'in Lübnan'a Saldırısı: 5 Yaralı

İsrail ordusunun, Lübnan'ın güneyinde bir akaryakıt istasyonuna düzenlediği saldırıda 5 kişinin yaralandığı bildirildi.

Lübnan resmi haber ajansı NNA'da yer alan haberde, İsrail ordusunun, güneydeki Nebatiye vilayetine bağlı Hula beldesi yakınlarındaki bir akaryakıt istasyonuna insansız hava araçlarıyla (İHA) hedef aldığı belirtildi.

İsrail'in söz konusu saldırıyı 3 füzeyle gerçekleştirdiği aktarılan haberde, akaryakıt istasyonunda kurulan konteyner evde kalan 5 kişinin saldırı sonucu yaralandığı ifade edildi.

İsrail'in Nebatiye kentinde dün İHA'larla düzenlediği hava saldırılarında 4 kişi ölmüş, bir kişi de yaralanmıştı.

İsrail ile Lübnan arasında 27 Kasım 2024'te yapılan ateşkes anlaşmasına rağmen İsrail ordusu sıklıkla anlaşmayı ihlal ediyor.

Lübnan Enformasyon Bakanı Paul Markus, 17 Nisan'da, 27 Kasım'dan bu yana ateşkes anlaşmasını 2 bin 740 kez ihlal eden İsrail'in bu süre zarfında Lübnan'a düzenlediği saldırılarda 190 kişinin öldüğünü, 485 kişinin yaralandığını bildirmişti.