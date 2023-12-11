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İsrail'in Lübnan'a saldırısında 80 yaşındaki sivil hayatını kaybetti - Son Dakika
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İsrail'in Lübnan'a saldırısında 80 yaşındaki sivil hayatını kaybetti

İsrail ordusu, Lübnan'ın güneyindeki et-Tayibe beldesinde bir eve düzenlediği füze saldırısında 80 yaşındaki Hasan Ali Mansur'un hayatını kaybettiği bildirildi. Bu saldırıyla birlikte İsrail'in Lübnan'a yönelik saldırılarında hayatını kaybeden sivillerin sayısı 24'e yükseldi. Hizbullah ile İsrail arasındaki çatışmalarda ise 100 Hizbullah mensubu ve 6 İsrail askeri öldü.

İsrail\'in Lübnan\'a saldırısında 80 yaşındaki sivil hayatını kaybetti
11.12.2023 - 17:31,
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İsrail'in Lübnan'ın güneyine yönelik gerçekleştirdiği saldırıda 80 yaşındaki bir sivilin hayatını kaybettiği belirtildi.

Lübnan resmi ajansı NNA'da yer alan haberde İsrail ordusu ülkenin güneyinde yer alan et-Tayibe beldesindeki bir eve füze ile saldırı düzenledi.

Saldırı sonucu evde bulunan 80 yaşındaki Hasan Ali Mansur adındaki sivilin hayatını kaybettiği ifade edildi.

İsrail ordusunun Lübnan'a yönelik saldırıları nedeniyle hayatını kaybeden sivillerin sayısı 24'e yükseldi.

İsrail ordusu ile Hizbullah arasında 8 Ekim'den bu yana yaşanan çatışmalarda 100 Hizbullah mensubu ve 6 İsrail askeri öldü.

Kaynak: AA
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Lübnan, İsrail, Savaş ve Çatışma, İnsan Hakları, Uluslararası İlişkiler, Dünya, Güncel, Son Dakika

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