İsrail\'in Lübnan\'a saldırısında 80 yaşındaki sivil hayatını kaybetti

İsrail'in Lübnan'ın güneyine yönelik gerçekleştirdiği saldırıda 80 yaşındaki bir sivilin hayatını kaybettiği belirtildi.

Lübnan resmi ajansı NNA'da yer alan haberde İsrail ordusu ülkenin güneyinde yer alan et-Tayibe beldesindeki bir eve füze ile saldırı düzenledi.

Saldırı sonucu evde bulunan 80 yaşındaki Hasan Ali Mansur adındaki sivilin hayatını kaybettiği ifade edildi.

İsrail ordusunun Lübnan'a yönelik saldırıları nedeniyle hayatını kaybeden sivillerin sayısı 24'e yükseldi.

İsrail ordusu ile Hizbullah arasında 8 Ekim'den bu yana yaşanan çatışmalarda 100 Hizbullah mensubu ve 6 İsrail askeri öldü.