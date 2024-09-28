İsrail'in Cebeli Lübnan vilayetine bağlı Şuf bölgesini hedef alan hava saldırısında ölenlerin sayısı 8'e yükseldi.
Lübnan resmi haber ajansı NNA'nın haberinde, İsrail saldırılarına ilişkin bilgi verildi.
Şuf bölgesini hedef alan hava saldırısında ölenlerin sayısının 8'e yükseldiği aktarıldı.
Sağlık Bakanlığı daha önce İsrail'in Cebeli Lübnan vilayetine bağlı Şuf bölgesini hedef aldığı hava saldırısında 4 kişinin öldüğünü, 17 kişinin yaralandığını açıklamıştı.
Son Dakika › Güncel › İsrail'in Lübnan'a Saldırısında Ölü Sayısı 8'e Yükseldi - Son Dakika
Sizin düşünceleriniz neler ?