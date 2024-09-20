İsrail'in Lübnan'a Yoğun Hava Saldırıları

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BEYRUT, 20 Eylül (Xinhua) -- İsrail savaş uçakları Perşembe günü Lübnan'ın güney ve doğusundaki Hizbullah mevzilerine yaklaşık 60 hava saldırısı düzenledi.

İsimlerinin açıklanmasını istemeyen Lübnanlı askeri kaynaklar, "Uçaklar yaklaşık 150 adet havadan karaya füze fırlattı" diyerek bu yoğun saldırıları "8 Ekim'den bu yana yapılan saldırıların en şiddetlisi" olarak tanımladı. Meydana gelen can kaybı veya hasarın henüz belirlenmediği de belirtildi.

İsrail ordusu, Hava Kuvvetleri'nin "yaklaşık 1.000 varilden oluşan 100 roket rampasını" vurduğunu belirtti.

Öğleden sonra başlayan ve saatler süren yoğun saldırıların ardından İsrail ordusu, gece yarısından hemen önce operasyonun tamamlandığını duyurdu.

Lübnanlı kaynaklar, Lübnan'ın güneyinden İsrail'in kuzeyine yaklaşık 50 Katyuşa roketi fırlatıldığını belirtti.

Son çatışmalar, Lübnan genelinde iki gün art arda meydana gelen ve çok sayıda kişinin hayatını kaybetmesine yol açan çağrı ve iletişim cihazı patlamalarının hemen ardından yaşandı. İsrail'in gerçekleştirdiği iddia edilen patlamalarda en az 37 kişi hayatını kaybederken, 2.931 kişi de yaralanmıştı.