İsrail, Lübnan'ın güneyindeki bir araca hava saldırısı düzenledi: 2 ölü - Son Dakika
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İsrail, Lübnan'ın güneyindeki bir araca hava saldırısı düzenledi: 2 ölü

İsrail, Lübnan\'ın güneyindeki bir araca hava saldırısı düzenledi: 2 ölü

İsrail ordusu, Lübnan'ın güneyinde seyir halindeki bir araca düzenlediği hava saldırısında 2 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi. İsrail savaş uçakları, Sur kenti ve El-Huş beldesi arasındaki kara yolu üzerindeki aracı hedef aldı. Ölenlerin kimlik bilgileri henüz açıklanmadı.

14.05.2024 23:29
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İsrail ordusunun Lübnan'ın güneyinde seyir halinde bir araca düzenlediği hava saldırısında 2 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi.

Lübnan resmi ajansı NNA'nın haberine göre İsrail savaş uçakları ülkenin güneyindeki Sur kenti ve El-Huş beldesi arasındaki kara yolu üzerinde bir aracı hedef aldı.

Saldırı sonucu 2 kişinin hayatını kaybettiği belirtilirken, ölenlerin kimlik bilgileri hakkında henüz bilgi paylaşılmadı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel İsrail, Lübnan'ın güneyindeki bir araca hava saldırısı düzenledi: 2 ölü - Son Dakika

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