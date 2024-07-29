İsrail'in Lübnan'da gerçekleştirdiği saldırıda 2 kişi öldü, 3 kişi yaralandı

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İsrail ordusunun Lübnan'ın güneyinde bir aracı ve motosikleti hedef alması sonucu, 2 kişinin öldüğü, biri çocuk, 3 kişinin yaralandığı bildirildi.

Lübnan resmi ajansı NNA'da yer alan haberde, İsrail ordusuna ait bir insansız hava aracının (İHA) güneyde bir aracı hedef aldığı belirtildi.

Şakra ve Mis el-Cebel beldeleri arasında, İHA'nın hedef aldığı araçta 2 kişinin yaralandığı aktarılan haberde, vurulan araca motosikletle yaklaşmak isteyen 2 kişinin de aynı şekilde İHA saldırısına uğradığı ifade edildi.

İHA'yla vurulan motosikletteki 2 kişinin yaşamını yitirdiği aktarılan haberde, olay yerine yakın, evinin önünde duran bir çocuğun da yaralandığı kaydedildi.

Mecdel Şems saldırısı

İsrail'in işgali altında bulunan Golan Tepeleri'ndeki Mecdel Şems beldesindeki futbol sahasına roket isabet etmesi sonucu aralarında çocukların da yer aldığı 12 kişinin hayatını kaybettiği, 17'si ağır 35 kişinin yaralandığı duyurulmuştu.

İsrail ordusu, "ellerindeki istihbarat ve yaptıkları değerlendirme sonucunda" roketin Lübnan'ın güneyindeki Şeba beldesinin kuzeyinden ateşlendiğini belirterek, Lübnan Hizbullahı'nın sorumlu olduğunu açıklamıştı.

Lübnan Hizbullahı ise Mecdel Şems'teki saldırının kendileri tarafından gerçekleştirildiği iddialarını yalanlayarak, "olayla ilgili herhangi bir bağlantılarının olmadığını" bildirmişti.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu da saldırıya ilişkin yaptığı açıklamada, "İsrail, bu ölümcül saldırıyı bir kenara not etmeyecek. Hizbullah şimdiye kadar ödemediği ağır bir bedel ödeyecek." ifadelerini kullanmıştı.