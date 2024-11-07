İsrail'in Lübnan'da Saldırısı: 3 Ölü

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İsrail'in, Lübnan'ın Sayda kentinde bir araca düzenlediği saldırıda 3 kişi hayatını kaybetti.

Lübnan resmi ajansı NNA, İsrail'in Sayda'nın kuzey girişindeki Evveli askeri kontrol noktası yakınlarında bir aracı hedef aldığını bildirdi.

Saldırının ardından yol trafiğe kapatılırken sivil savunma ekipleri hurdaya dönen araçta çıkan yangını söndürdü.

Hedef alınan aracın hemen yakınında Birleşmiş Milletler Lübnan Geçici Barış Gücüne (UNIFIL) ait araçların da seyir halinde olduğu, saldırıda bazı Barış Gücü askerlerinin de yaralandığı ve olay yerinde tedavi edildikleri aktarıldı.

Lübnan ordusundan konuya ilişkin yapılan açıklamada, saldırıda 3 kişinin hayatını kaybettiği, 3'ü Lübnan, 4'ü UNIFIL askeri olmak üzere 7 kişinin yaralandığı kaydedildi.

Açıklamada, "Sayda'daki Evveli kontrol noktasından geçerken bir aracı hedef alan İsrail düşmanı, içindeki 3 sivili öldürdü. Kontrol noktasındaki 3 asker ve UNIFIL'in Malezya birliğinin 4 üyesi yaralandı, birliğe ait araçlar kontrol noktasından geçerken hasar gördü." ifadelerine yer verildi.

UNIFIL'den konuya ilişkin henüz açıklama gelmedi.

Saldırının ardından, sivil savunma ekipleri hayatını kaybeden 3 kişinin naaşını Sayda Devlet Hastanesine nakletti.

???İsrail'in Lübnan'da şiddetlenen saldırılarında 3 bin 50 kişi öldü

Hizbullah'la 8 Ekim 2023'ten beri kontrollü çatışmalara devam eden İsrail ordusu, 23 Eylül'de Lübnan'ın güney kentlerinin yanı sıra Bekaa ve Baalbek bölgelerine yüzlerce hava saldırısı düzenledi.

Lübnan Sağlık Bakanlığı verilerine göre, 8 Ekim 2023'ten bu yana 104'ü çocuk ve 194'ü kadın olmak üzere toplam 3 bin 50 kişi öldü, 13 bin 658 kişi yaralandı.

Hizbullah lideri Hasan Nasrallah, İsrail ordusunun 27 Eylül'de Beyrut'a düzenlediği hava saldırılarında öldürüldü.

Hizbullah ise İsrail'e roket ve füzelerle karşılık veriyor. İsrail tarafında çoğunlukla ordu üslerini hedef alan bu saldırılarda büyük bir hasar bildirilmedi.

İsrail bombardımanı nedeniyle Lübnan'da 100 binlerce kişinin yerinden edildiği tahmin ediliyor.

Ülkenin güney kesimlerinden başkent Beyrut ve kuzeye göç dalgası devam ederken, Lübnan hükümeti yerinden edilen kişilerden 553 binden fazlasının Suriye'ye göç ettiğini açıkladı.