İsrail'in Lübnan'daki Ateşkes İhlalleri - Son Dakika
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İsrail'in Lübnan'daki Ateşkes İhlalleri

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İsrail, Lübnan'ın güneyinde evleri yıkarak ve saldırılar düzenleyerek ateşkesi ihlal ediyor.

İsrail'in ateşkese ve mevcut mutabakatlara rağmen Lübnan'ın güneyinde evleri sistematik şekilde yıktığı ve saldırılarını sürdürdüğü, bunun da ordunun bölgeye konuşlanmasını ve halkın evlerine dönüşünü engellediği bildirildi.

Lübnan ordusundan yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in Lübnan'ın güneyinde ateşkesi ve mevcut mutabakatları ihlal etmeyi sürdürdüğü belirtildi.

İsrail'in uluslararası hukuku ve mevcut mutabakatları ihlal ederek birçok bölgede evleri sistematik şekilde yıktığı, buldozerlerle tahribat yaptığı, topçu saldırıları düzenlediği ve ağır makineli tüfeklerle ateş açtığı ifade edildi.

Saldırıların Nebatiye vilayetindeki Bint Cubeyl, Kefertebnit, Haddasa, Konin ve Neba İbil es-Saki bölgeleri ile Sur kentindeki Mansuri, Buyut es-Seyyad ve Mecdel Zun beldelerini etkilediği kaydedildi.

Açıklamada, İsrail ordusunun ayrıca sınır hattındaki bölgelerde molozlara el koyduğu, Litani Nehri Ulusal Kurumuna ait bir su projesini patlattığı, asırlık zeytin ağaçlarını ve geniş tarım arazilerini ateşe verdiği aktarıldı.

İsrail askerlerinin Kefertebnit, Yukarı Nebatiye ve Batı Zavtar'da Lübnan ordusunun konuşlandığı noktaların yakınında ateş açmasının da ordunun görevlerini yerine getirmesini engellediği belirtildi.

Açıklamada, İsrail'in devam eden ihlallerinin mevcut mutabakatlar kapsamında Lübnan ordusunun ülkenin güneyine tam olarak konuşlanmasını engellediği, halkın köy ve beldelerine dönüşünü geciktirdiği ve bölgede istikrarın sağlanmasını önlediği vurgulandı.

?İsrail'in Lübnan'daki saldırıları ve ateşkes süreci

İsrail ordusu, Lübnan'a 2 Mart'ta yoğun hava saldırıları başlatarak ülkenin güneyinde birçok beldeyi işgal etmişti.

Lübnan hükümeti bu sürede, ülkede yerinden edilenlerin sayısının 1 milyonu aştığını açıklamıştı.

Lübnan Sağlık Bakanlığı, son açıklamasında, İsrail'in 2 Mart'tan bu yana ülkeye düzenlediği saldırılarda 4 bin 330 kişinin hayatını kaybettiğini bildirmişti.

Öte yandan ABD'nin başkenti Washington'da İsrail ile Lübnan arasında yürütülen doğrudan müzakerelerin 5. tur görüşmelerinin ardından 26 Haziran'da iki ülke arasında çerçeve anlaşması imzalanmıştı. Ancak İsrail'in ateşkes ihlalleri sürüyor.

Kaynak: AA

Savaş ve Çatışma, İsrail, Lübnan, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İsrail'in Lübnan'daki Ateşkes İhlalleri - Son Dakika

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