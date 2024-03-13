İsrail'in Lübnan'daki hava saldırısında bir Hamas üyesi ve bir Suriyeli mülteci öldü

İsrail ordusunun Lübnan'ın güneyinde bir araç ve motosiklete yönelik düzenlediği hava saldırısında bir Hamas üyesi ile Suriyeli bir mülteci hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.
Lübnan resmi ajansı NNA'da yer alan habere göre, İsrail'e ait insansız hava araçları (İHA) Sur kentinin güneyindeki el Huş kara yolu üzerinde bir araca ve motosiklete saldırı düzenledi.
NNA'nın geçtiği bir diğer haberde, saldırıda Filistin ve Suriye uyruklu 2 kişinin öldüğü ve 2 kişinin de yaralandığı belirtildi.
Hamas Hareketi ise yaptığı açıklamada, söz konusu saldırıda Filistinli Hadi Ali Muhammed Mustafa adındaki üyesinin öldüğünü duyurdu.
Seyir halinde hedef alınan araca ilişkin yayımlanan görüntülerde, aracın tamamen alev aldığı görülüyor.
İsrail ordusu ve Hizbullah arasında 8 Ekim 2023'ten beri yaşanan çatışmalarda, 242 Hizbullah mensubu, 49 Lübnanlı sivil, 11 Emel Hareketi, 12 Hamas, 12 İslami Cihad mensubu ile 6 İsrailli sivil ve 11 asker öldü.
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