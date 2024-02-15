İsrail\'in Lübnan\'daki hava saldırısında enkaz altında kalan siviller için arama kurtarma çalışmaları devam ediyor

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İsrail'in dün Lübnan'ın güneyine gerçekleştirdiği hava saldırısında yıkılan binanın enkazı altında kalan en az 2 sivilin bulunması için arama ve kurtarma çalışmaları devam ediyor.

İsrail ordusu, dün Lübnan topraklarından Safed kentindeki askeri üssüne düzenlenen saldırıya karşılık, Lübnan'ın güney bölgesine yönelik geniş bir hava saldırısı başlatmıştı.

İsrail saldırıları sonucu 3'ü çocuk, 10 Lübnanlı hayatını kaybetti, 20'den fazla kişi de yaralandı.

İsrail ordusu, Lübnan'ın Nebatiye kentindeki Mercayun caddesi üzerinde yer alan 5 katlı bir binayı hedef almıştı.

Art arda atılan 2 güdümlü füze ile vurulan binada Hüseyin Bercavi ile ailesinden toplamda 5 kişi hayatını kaybetmiş, enkaz altında kalan 2 kişiye ulaşmak için arama ve kurtarma çalışmaları başlatılmıştı.

Arama kurtarma çalışmalarını yürüten sivil savunma ekipleri, AA muhabirine yaptıkları açıklamada enkaz altında en az 2 kişinin olduğunu ve bu sayının artmasından endişe edildiğini belirtti.

Hizbullah mensupları, yıkılan binanın bulunduğu ve arama çalışmalarının yapıldığı bölgeye basın mensupları dahil kimsenin yaklaşmasına ve çekim yapmasına izin vermedi.

Sadece arama ve kurtarma ekiplerinin bulunduğu olay bölgesinde, çalışmalar şiddetli yağış nedeniyle yavaş ilerliyor.

İsrail ordusu ve Hizbullah Hareketi arasında 8 Ekim 2023'ten bu yana devam eden çatışmalarda, 196 Hizbullah mensubu, 41 Lübnanlı sivil, 8 Emel Hareketi üyesi, 12 Hamas Hareketi mensubu, 12 İslami Cihad üyesi, 1'i asker 2 Lübnanlı güvenlik görevlisi, 6 İsrailli sivil ve 11 İsrail askeri öldürüldü.