İsrail'in Lübnan'daki Saldırılarında Can Kaybı 13'e Yükseldi - Son Dakika
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İsrail'in Lübnan'daki Saldırılarında Can Kaybı 13'e Yükseldi

08.06.2026 20:35
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İsrail ordusunun Lübnan'a düzenlediği hava saldırılarında 13 kişi hayatını kaybetti.

İsrail ordusunun bugün Lübnan'ın güney bölgelerine düzenlediği saldırılarda yaşamını yitirenlerin sayısı 13'e yükseldi.

İsrail ordusu, 17 Nisan'da yürürlüğe giren ve 17 Mayıs itibarıyla 45 gün uzatılan ateşkese rağmen Lübnan'a yönelik saldırılarını sürdürüyor.

Lübnan Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, İsrail'in sabaha karşı Nebatiye vilayetine bağlı Zefta beldesine düzenlediği hava saldırılarında biri çocuk olmak üzere 7 kişi hayatını kaybetti, 8 kişi yaralandı.

Lübnan resmi ajansı NNA'nın haberine göre, İsrail'e ait bir insansız hava aracının (İHA) Sur kent merkezinde akşam saatlerinde Lübnan Kızılhaçı binası yakınlarında bir aracı hedef aldığı saldırıda 5 kişi yaşamını yitirmiş, 4 Kızılhaç çalışanı yaralanmıştı.

İsrail ordusunun Sayda kentine bağlı Harayib beldesine düzenlediği saldırıda da 1 kişi hayatını kaybetmişti.

Öte yandan İsrail ordusu, İran'ın Lübnan'a yönelik saldırıların sürmesi halinde daha sert karşılık vereceği yönündeki uyarılarına rağmen saldırılarını sürdürdü.

NNA'nın haberine göre İsrail savaş uçakları, Cizzin bölgesindeki Reyhan Dağı'na 5 hava saldırısı düzenledi.

İsrail uçakları ayrıca Safi Dağı ile Nebatiye vilayetine bağlı Kefer Tebnit beldesini de hedef aldı.

İsrail'in Lübnan'a saldırıları ve ateşkes

İsrail ordusu, Lübnan'a 2 Mart'ta yoğun hava saldırıları başlatarak, ülkenin güneyinde birçok beldeyi işgal etmişti.

Lübnan hükümeti bu sürede, ülkede yerinden edilenlerin sayısının 1 milyonu aştığını açıklamıştı.

ABD Başkanı Donald Trump, 24 Nisan'da yaptığı açıklamada, Lübnan ile İsrail arasında 17 Nisan'da yürürlüğe giren 10 günlük geçici ateşkesin 3 hafta daha uzatıldığını duyurmuştu.

ABD arabuluculuğunda Lübnan ile İsrail arasında 14-15 Mayıs'ta gerçekleştirilen 3. tur görüşmeler sonucunda, 17 Mayıs itibarıyla ateşkesin 45 gün uzatılması kararlaştırılmıştı.

Lübnan Sağlık Bakanlığı, son açıklamasında, İsrail'in 2 Mart'tan bu yana ülkeye düzenlediği saldırılarda 3 bin 637 kişinin hayatını kaybettiğini bildirmişti.

ABD Dışişleri Bakanlığı, Washington'daki 4. tur görüşmelerin ardından 3 Haziran'da İsrail ve Lübnan'ın, Hizbullah'ın saldırılarını tamamen durdurması ve tüm unsurlarını Litani Nehri'nin güneyinden çekmesi şartıyla "geniş kapsamlı ateşkes" konusunda mutabakata vardığını duyurmuştu. Hizbullah ise şartlı ateşkesi reddettiğini açıklamıştı.

Ancak duyurulan ateşkes anlaşmalarına rağmen İsrail ordusu saldırılarını sürdürüyor.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel İsrail'in Lübnan'daki Saldırılarında Can Kaybı 13'e Yükseldi - Son Dakika

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