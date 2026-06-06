İsrail'in Lübnan Hava Saldırısı: 7 Ölü

İsrail ordusunun Lübnan'ın güneyindeki Sayda ve Nebatiye kentlerinin kırsalına düzenlediği hava saldırılarında 7 kişinin hayatını kaybettiği, 4 kişinin yaralandığı bildirildi.

Lübnan resmi ajansı NNA'nın haberine göre, İsrail'e ait savaş uçakları Sayda kentine bağlı Seksekiye beldesini hedef aldı.

Saldırıda ilk belirlemelere göre 6 kişi yaşamını yitirdi, 4 kişi yaralandı.

Öte yandan İsrail'e ait bir insansız hava aracının (İHA) da Nebatiye kentine bağlı Deyr ez-Zehrani beldesi otoyolunda bir aracı hedefi aldığı ve bir kişinin hayatını kaybettiği ifade edildi.

Lübnan ordusundan kısa süre önce yapılan açıklamada, İsrail ordusunun Nebatiye kentine bağlı Hardali yolu üzerinde seyreden bir askeri aracı hedef aldığı belirtilmiş, saldırı sonucu biri üst rutbeli 2 askerin hayatını kaybettiği aktarılmıştı.

İsrail'in Lübnan'a saldırıları ve ateşkes

İsrail ordusu, Lübnan'a 2 Mart'ta yoğun hava saldırıları başlatarak, ülkenin güneyinde birçok beldeyi işgal etmişti.

Lübnan hükümeti bu sürede, ülkede yerinden edilenlerin sayısının 1 milyonu aştığını açıklamıştı.

ABD Başkanı Donald Trump, 24 Nisan'da yaptığı açıklamada, Lübnan ile İsrail arasında 17 Nisan'da yürürlüğe giren 10 günlük geçici ateşkesin 3 hafta daha uzatıldığını duyurmuştu.

ABD arabuluculuğunda Lübnan ile İsrail arasında 14-15 Mayıs'ta gerçekleştirilen 3. tur görüşmeler sonucunda, 17 Mayıs itibarıyla ateşkesin 45 gün uzatılması kararlaştırılmıştı.

Lübnan Sağlık Bakanlığı, son açıklamasında, İsrail'in 2 Mart'tan bu yana ülkeye düzenlediği saldırılarda 3 bin 558 kişinin hayatını kaybettiğini bildirmişti.

ABD Dışişleri Bakanlığı Washington'daki 4. tur görüşmelerin ardından dün İsrail ve Lübnan'ın, Hizbullah'ın saldırılarını tamamen durdurması ve tüm unsurlarını Litani Nehri'nin güneyinden çekmesi şartıyla geniş kapsamlı bir ateşkes konusunda mutabakata vardığını duyurmuştu.

Hizbullah ise şartlı ateşkesi reddettiğini açıklamıştı.

Ancak duyurulan ateşkes anlaşmalarına rağmen İsrail ordusu saldırılarını sürdürüyor.