İsrail'in Lübnan İhlalleri En Yüksek Seviyesi

11.03.2026 21:21
BM, İsrail'in Lübnan'da 9 Mart'ta 159 hava sahası ihlali kaydettiğini duyurdu, tırmanan gerilim endişe yarattı.

BİRLEŞMİŞ Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri'nin Barış Operasyonlarından Sorumlu Yardımcısı Jean-Pierre Lacroix, İsrail'in, Lübnan'ın güneyinde düzenlediği hava sahası ihlallerinin, 9 Mart'ta, çatışmaların yeniden başlamasından itibaren tek bir günde kaydedilen en yüksek sayıya ulaştığını belirtti.

Lacroix, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde (BMGK) düzenlenen " Orta Doğu'daki Durum" başlıklı oturumda bölgedeki son gelişmelere ilişkin bilgi verdi.

İsrail'in Lübnan'a yönelik ihlallerini değerlendiren Lacroix, "BM Lübnan Geçici Barış Gücü (UNIFIL), sadece 9 Mart'ta, çatışmaların yeniden başlamasından itibaren 24 saatlik süre içinde gözlemlenen en yüksek seviye olan 159 hava sahası ihlali kaydetti." dedi.

Lacroix, "Kasım 2024'ten bu yana devam eden kırılgan durumun, düşmanlıkların önemli ölçüde tırmanmasına yol açtığını" belirterek, BM'nin "Lübnan'da ve bölgede durumun daha da kötüleşmesinden ciddi endişe duyduğunu" bildirdi.

BM Genel Sekreter Yardımcısı Lacroix, İsrail ordusunun, UNIFIL operasyon alanının tamamını kapsayan yer değiştirme emirlerini ve bu alan boyunca tekrarlanan saldırılarını "1701 sayılı kararın açık bir ihlali" olarak nitelendirdi.

UNIFIL'in operasyonel yüküne değinen Lacroix, "Barış güçleri büyük ölçüde üslerine hapsedildi ve bazıları önemli süreler boyunca sığınaklarda kaldı." diyerek bunun, UNIFIL'in hareket özgürlüğünü ciddi şekilde engellediğini ve misyonun izleme ve raporlama yeteneğini sınırladığını söyledi.

"Sadece siyasi bir çözüm Lübnan ve bölgeye kalıcı istikrar getirecektir." diye konuşan Lacroix, tüm aktörleri masada çözüm bulma noktasında desteğe çağırdı."

Ağustos 2006'da kabul edilen 1701 sayılı karar, İsrail ile Hizbullah arasındaki düşmanlıkların durdurulmasını ve BM tarafından belirlenen Mavi Hat ile Litani Nehri arasında, Lübnan ordusu güçleri ve UNIFIL hariç, silahsız bir bölge oluşturulmasını öngörüyor.

Kaynak: AA

Orta Doğu, Güvenlik, Lübnan, İsrail, Güncel, Son Dakika

