İsrail'in Lübnan'ın güneyine düzenlediği hava saldırısında 6 kişi yaralandı - Son Dakika
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İsrail'in Lübnan'ın güneyine düzenlediği hava saldırısında 6 kişi yaralandı

İsrail\'in Lübnan\'ın güneyine düzenlediği hava saldırısında 6 kişi yaralandı

İsrail'in Lübnan'ın güneyindeki Bint Cubeyl bölgesinde bulunan Srıbbin kasabasına düzenlediği hava saldırısında 6 kişi yaralandı. Bu saldırı, İsrail ordusu ile Hizbullah arasında devam eden çatışmaların bir parçası olarak gerçekleşti. Hizbullah, çatışmalar sırasında 2 mensubunun daha öldüğünü açıkladı ve böylelikle İsrail ile yaşanan çatışmalarda ölen Hizbullah mensubu sayısı 287'ye yükseldi. Ayrıca çatışmalarda, 56 Lübnanlı sivil, 18 Emel Hareketi, 13 Hamas, 12 İslami Cihad mensubu ile 7 İsrailli sivil ve 12 asker hayatını kaybetti.

27.04.2024 21:39
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İsrail'in Lübnan'ın güneyine düzenlediği hava saldırısında 6 kişinin yaralandığı belirtildi.

Lübnan haber ajansı NNA'ya göre, İsrail, Lübnan'ın güneyindeki Bint Cubeyl bölgesinde bulunan Srıbbin kasabasına saldırı düzenledi.

Saldırıda, 6 kişi yaralandı.

Lübnan sınırında İsrail ordusu ile Hizbullah arasında çatışmalar 8 Ekim 2023'ten bu yana devam ediyor.

Hizbullah bugün yaptığı açıklamada, 2 mensubunun daha çatışmalar sırasında öldürüldüğünü duyurmuştu.

Böylelikle İsrail ile 8 Ekim 2023'ten beri yaşanan çatışmalarda ölen Hizbullah mensubu sayısı 287'ye yükselmişti.

Ayrıca çatışmalarda, 56 Lübnanlı sivil, 18 Emel Hareketi, 13 Hamas, 12 İslami Cihad mensubu ile 7 İsrailli sivil ve 12 asker öldü.

Kaynak: AA

Lübnan, İsrail, Uluslararası İlişkiler, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İsrail'in Lübnan'ın güneyine düzenlediği hava saldırısında 6 kişi yaralandı - Son Dakika

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