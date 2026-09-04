İsrail'in Lübnan Nebatiye'de motosiklete İHA saldırısında 2 genç hayatını kaybetti

İsrail ordusunun, Lübnan'ın güneyindeki Nebatiye kentinde bir motosiklete insansız hava aracıyla (İHA) düzenlediği saldırıda 2 kişinin öldüğü belirtildi.

Lübnan haber ajansı NNA'ya göre, kentteki Mühendisler Sendikası binası yakınlarında motosikletle seyreden iki genç, İHA ile düzenlenen saldırıda hayatını kaybetti.

Saldırı sonucu motosiklette çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

İsrail savaş uçakları da Yukarı Nebatiye'nin Deyr Mahallesi'ne 2 saldırı düzenledi.

Lübnan ile İsrail arasında 17 Nisan'da yürürlüğe giren ateşkes daha sonra birkaç kez uzatılmıştı. Ancak İsrail ordusu, ateşkese rağmen çeşitli gerekçelerle ülkeye yönelik saldırılarını sürdürüyor.