İsrail'in Lübnan Saldırıları: 16 Ölü
Üye Girişi
Son Dakika Logo

14.04.2026 14:48
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İsrail ordusunun Lübnan'a düzenlediği saldırılarda 16 kişi hayatını kaybetti, yaralılar var.

İsrail ordusunun Lübnan'a gece saatlerinden bu yana düzenlediği saldırılarda 16 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

İsrail ordusu, Lübnan'a 2 Mart'ta başlattığı saldırıları sürdürüyor.

Lübnan resmi haber ajansı NNA'ya göre, İsrail ordusu, Lübnan'ın güneyindeki Nebatiye kentine bağlı Deyr Antar beldesinde bir evi, Şeba beldesinde de bir araç ile evi bombaladı.

İsrail ordusu, Sur kentine bağlı Şabriha beldesini insansız hava araçlarıyla (İHA) hedef aldı. Saldırıda 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı. Şabriha beldesinde İsrail ordusunun hedef aldığı bir evde ise yangın çıktı.

Kentin Batım ve Mansuri beldelerinin dağlık bölgelerini hedef alan İsrail ordusu, Bafliye beldesinde ise çok sayıda evi bombaladı.

Sivil savunma ekipleri bölgede enkaz kaldırma ve arama kurtarma çalışmalarını sürdürüyor.

Musaylih-Nebatiye yolu üzerindeki bir araca İHA'lardan atılan 2 füzeyle saldırı düzenlendi. İsrail saldırısında 2 kişi hayatını kaybetti.

İsrail ordusu Sayda'ya bağlı Adlun beldesindeki eski belediye binasını vurdu, saldırıda yaralananlar oldu.

Sayda'nın Ensariye beldesinde de bir bina İsrail ordusu tarafından hedef alındı.

Cizzin ilçesine bağlı Aişiyye beldesi yakınındaki Mahmudiyye bölgesini hedef alan İsrail saldırısında 2 kişi hayatını kaybetti.

İsrail uçakları ayrıca güneydeki Ernun, Hoş ve Kalavay beldelerini hedef aldı.

Nebatiye'ye bağlı Arabsalim beldesindeki bir eve düzenlenen hava saldırısında 2 kişi öldü.

İsrail ordusunun Lübnan'ın doğusundaki Bekaa bölgesinde bulunan Suhmur beldesine düzenlediği saldırıda aynı aileden 3 kişi yaşamını yitirdi.

Sayda kentine bağlı Adlun beldesine düzenlenen hava saldırısında da 3 kişi öldü.

Öte yandan İsrail topçuları Mansuri Kalila, Ernun ve Kefr Tebnit beldelerini hedef aldı.

Sur kenti çevresindeki Aytit, Kalila ve Sadikayn beldelerine düzenlenen saldırılarda da birer kişi öldü.

İsrail'in Lübnan'a saldırıları

İsrail ordusundan 2 Mart'ta yapılan açıklamada, Lübnan'dan füze atıldığının tespit edilmesinin ardından ülkenin kuzeyinde sirenlerin devreye girdiği belirtilmişti.

Daha sonra Lübnan geneline hava saldırıları başlattığını duyuran ve başkent Beyrut'u hedef alan İsrail ordusu, havadan ve denizden yoğun saldırılar düzenlediği Lübnan'da kara işgalini genişletme kararı almıştı.

Lübnan Sağlık Bakanlığı, İsrail ordusunun 2 Mart'tan bu yana ülkeye düzenlediği saldırılarda 2 bin 89 kişinin yaşamını yitirdiğini bildirmişti.

Lübnan hükümeti de ülkede yerinden edilenlerin sayısının 1 milyon 162 bini geçtiğini açıklamıştı.

Kaynak: AA

Savaş ve Çatışma, İsrail Ordusu, Orta Doğu, Lübnan, İsrail, Güncel, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 14.04.2026 15:30:34. #7.13#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.