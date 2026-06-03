İsrail'in Lübnan Saldırıları Devam Ediyor - Son Dakika
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İsrail'in Lübnan Saldırıları Devam Ediyor

03.06.2026 19:15
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Ateşkese rağmen İsrail ordusu, Lübnan'da düzenlediği saldırılarda 16 kişinin ölümüne yol açtı.

İsrail ordusunun ateşkese rağmen Lübnan'ın çeşitli bölgelerine bugün düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı 16'ya yükseldi.

İsrail ordusu, 17 Nisan'da yürürlüğe giren ve 17 Mayıs itibarıyla 45 gün uzatılan ateşkese rağmen Lübnan'a yönelik saldırılarını sürdürüyor.

Lübnan resmi ajansı NNA'nın haberine göre, İsrail ordusunun güneydeki Nebatiye'de Hoş-Ayn Bial otoyoluna düzenlediği saldırıda bir kadın yaşamını yitirdi.

İsrail'e ait bir insansız hava aracının (İHA) Nebatiye kentindeki Bir el-Kandil bölgesine düzenlediği saldırıda 1 kişi öldü.

Nebatiye'ye bağlı Zibdin beldesine yönelik İsrail saldırısının ardından yaralıları tahliye etmek üzere bölgeye giden ambulans ekibinin hedef alınması sonucu 1 sağlık görevlisi ile ambulansta bulunan 2 sivil yaralı yaşamını yitirdi.

İsrail'e ait bir İHA da Nebatiye kentine bağlı Yukarı Nebatiye beldesinde bir motosikleti hedef aldı. Saldırıda 1 Lübnan askeri hayatını kaybetti.

Sayda kentine bağlı Zerariye beldesinde düzenlenen saldırıda ise 1 kişi yaşamını yitirirken, 2'si sağlık görevlisi 3 kişi yaralandı.

NNA ve Lübnan Sağlık Bakanlığının verilerine göre, İsrail ordusunun gün boyunca Lübnan'ın çeşitli bölgelerine düzenlediği saldırılarda daha önce 4'ü Suriyeli, 2'si Filistinli, 2'si sağlık çalışanı olmak üzere 9 kişinin hayatını kaybettiği açıklanmıştı.

Böylece gün içinde İsrail saldırılarında yaşamını yitirenlerin sayısı 16'ya yükseldi.

İsrail'in Lübnan'a saldırıları ve ateşkes

İsrail ordusu, Lübnan'a 2 Mart'ta yoğun hava saldırıları başlatarak ülkenin güneyinde birçok beldeyi işgal etmişti. Lübnan hükümeti bu süreçte ülkede yerinden edilenlerin sayısının 1 milyonu aştığını açıklamıştı.

ABD Başkanı Donald Trump 24 Nisan'da, Lübnan ile İsrail arasında 17 Nisan'da yürürlüğe giren 10 günlük geçici ateşkesin 3 hafta daha uzatıldığını duyurmuştu.

ABD arabuluculuğunda Lübnan ile İsrail arasında 14-15 Mayıs'ta gerçekleştirilen üçüncü tur görüşmeler sonucunda 17 Mayıs itibarıyla ateşkesin 45 gün uzatılması ve haziran ayı başında dördüncü tur görüşmelerin yapılması kararlaştırılmıştı.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu 25 Mayıs'ta, orduya Lübnan'a yönelik saldırıların artırılması talimatı verdiğini söylemişti.

Lübnan Sağlık Bakanlığı son açıklamasında, İsrail'in 2 Mart'tan beri ülkeye düzenlediği saldırılarda 3 bin 516 kişinin hayatını kaybettiğini bildirmişti.

Ateşkese rağmen İsrail ordusu Lübnan'ın güneyindeki saldırılarını ve ev yıkımlarını sürdürürken, Hizbullah ateşkesi ihlal ettiği gerekçesiyle İsrail birliklerine saldırılar düzenliyor.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel İsrail'in Lübnan Saldırıları Devam Ediyor - Son Dakika

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