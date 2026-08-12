İsrail’in Lübnan Saldırıları Devam Ediyor - Son Dakika
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İsrail’in Lübnan Saldırıları Devam Ediyor

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İsrail ordusu, uluslararası taleplere rağmen Lübnan'da saldırılarına ve hava ihlallerine devam ediyor.

İşgal ettiği topraklardan çekilmesi yönündeki uluslararası taleplere ve aşamalı çekilmeyi öngören anlaşmaya rağmen İsrail ordusunun Lübnan'ın çeşitli bölgelerindeki saldırıları ve ihlalleri sürüyor.

Lübnan resmi ajansı NNA'da yer alan habere göre, İsrail'e ait insansız hava araçlarının (İHA) güneydeki Kefra-Asa yolu üzerinde bulunan "Aşura Anma Merkezi"ni doğrudan füzeyle hedef alması sonucu çok sayıda kişi yaralandı.

İsrail güçleri, Nebatiye iline bağlı Doğu Zavtar beldesinde bulunan 4 katlı Şeyh Naim Mehdi Okulunu patlayıcılarla havaya uçurarak yıktı.

Sur bölgesindeki El-Mansuri beldesi İsrail savaş uçakları tarafından hedef alınırken, İHA'lar da aynı bölgeye ses bombaları attı.

Saldırılar ve hava sahası ihlalleri gece boyu sürdü

Saldırılarına gece boyunca devam eden İsrail ordusunun, Vadi es-Seluki yolu üzerindeki Tulin beldesinde bazı binaları bombaladığı bildirildi.

Hadasa beldesinde büyük çaplı patlamalar gerçekleştiren İsrail İHA'larının, Bint Cubeyl ilçesine bağlı Beyt Yahun beldesi çevresinde de patlamalara neden olduğu aktarıldı.

Saldırıların yanı sıra hava sahası ihlallerini de sürdüren İsrail ordusuna ait İHA'ların, başkent Beyrut'un Dahiye bölgesinde alçak irtifada ve yoğun şekilde uçuşlar gerçekleştirdiği kaydedildi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel İsrail’in Lübnan Saldırıları Devam Ediyor - Son Dakika

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