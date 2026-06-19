İsrail'in Lübnan Saldırıları ve Hamas'ın Tepkisi - Son Dakika
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İsrail'in Lübnan Saldırıları ve Hamas'ın Tepkisi

19.06.2026 18:12
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Hamas, İsrail'in Lübnan'a saldırılarının başarısızlıklarını telafi etmeye çalıştığını belirtti.

Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları Sözcüsü Ebu Ubeyde, " İsrail'in diğer alanlardaki başarısızlığını Lübnan'a saldırılar düzenleyerek ve topraklarını işgal ederek telafi etmeye çalıştığını" söyledi.

İsrail'in Lübnan'da Hizbullah ile girdiği çatışmada biri tabur komutanı 4 askerinin öldüğünü duyurmasının ardından İzzeddin el-Kassam Tugayları Sözcüsü Ebu Ubeyde, Telegram sayfasındaki hesabından açıklama yaptı.

Hizbullah güçlerinin İsrail ordusuna büyük kayıplar verdirmeyi sürdürdüğünü belirten Ebu Ubeyde, bundan dolayı da kendilerini tebrik ettiklerini aktardı.

Ebu Ubeyde, işgalci İsrail güçlerine karşı direnişin tüm kanunlar nezdinde bir hak ve görev olduğunu vurguladı.

İki yıldan uzun bir süredir İsrail'in hayal kırıklığından başka bir şey devşirmediğini kaydeden Ebu Ubeyde, "İsrail, diğer alanlardaki başarısızlığını Lübnan'a saldırılar düzenleyerek ve topraklarını işgal ederek telafi etmeye çalışıyor." dedi.

İsrail ordusu, bugün yaptığı açıklamada, ABD-İran mutabakatına rağmen saldırılarını sürdürdüğü Lübnan'ın güneyinde Hizbullah saldırısında biri tabur komutanı 4 askerinin öldüğünü duyurdu.

İsrail'in Lübnan'a saldırıları ve ateşkes

İsrail ordusu, Lübnan'a 2 Mart'ta yoğun hava saldırıları başlatarak, ülkenin güneyinde birçok beldeyi işgal etmişti.

Lübnan hükümeti bu sürede, ülkede yerinden edilenlerin sayısının 1 milyonu aştığını açıklamıştı.

ABD Başkanı Donald Trump, 24 Nisan'da yaptığı açıklamada, Lübnan ile İsrail arasında 17 Nisan'da yürürlüğe giren 10 günlük geçici ateşkesin 3 hafta daha uzatıldığını duyurmuştu.

ABD arabuluculuğunda Lübnan ile İsrail arasında 14-15 Mayıs'ta gerçekleştirilen 3. tur görüşmeler sonucunda, 17 Mayıs itibarıyla ateşkesin 45 gün uzatılması kararlaştırılmıştı.

Lübnan Sağlık Bakanlığı, son açıklamasında, İsrail'in 2 Mart'tan bu yana ülkeye düzenlediği saldırılarda 3 bin 980 kişinin hayatını kaybettiğini bildirmişti.

ABD Dışişleri Bakanlığı, Washington'daki 4. tur görüşmelerin ardından 3 Haziran'da İsrail ve Lübnan'ın, Hizbullah'ın saldırılarını tamamen durdurması ve tüm unsurlarını Litani Nehri'nin güneyinden çekmesi şartıyla "geniş kapsamlı ateşkes" konusunda mutabakata vardığını duyurmuştu. Hizbullah ise şartlı ateşkesi reddettiğini açıklamıştı.

Ancak duyurulan ateşkes anlaşmalarına rağmen İsrail ordusu saldırılarını sürdürüyor.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel İsrail'in Lübnan Saldırıları ve Hamas'ın Tepkisi - Son Dakika

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