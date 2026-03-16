Üye Girişi
Son Dakika Logo

İsrail'in Lübnan Saldırılarında 11 Ölüm

16.03.2026 00:22
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İsrail ordusunun Lübnan'a düzenlediği hava saldırılarında 11 kişi hayatını kaybetti, 13 yaralandı.

Lübnan haber ajansı NNA'nın haberine göre, İsrail ordusu Lübnan'ın güneyindeki çok sayıda beldeye hava saldırılarını sürdürdü.

Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, İsrail ordusunun dün gece Lübnan'ın güneyindeki Cizzin ilçesine bağlı Katrani beldesine düzenlediği saldırıda 5 kişinin hayatını kaybettiği, 6 kişinin de yaralandığı belirtildi.

Açıklamada, İsrail ordusunun Mercayun ilçesine bağlı Mecdel es-Silm beldesine düzenlediği saldırıda 2 Lübnanlının yaşamını yitirdiği, 4 kişinin de yaralandığı aktarıldı.

Lübnan'ın güneyindeki Sur kentine bağlı Aytit beldesini hedef alan İsrail saldırısında 3 kişinin öldüğü, 3 kişinin de yaralandığı kaydedildi.

NNA'nın haberinde İsrail ordusunun Yukarı Nebatiye yolunda bir işletmeye düzenlediği saldırıda 1 kişinin yaşamını yitirdiği belirtildi.

Ayrıca, İsrail ordusunun gün içinde tahliye uyarısı yaptığı Sur kentine bağlı Şabriha beldesine de hava saldırısı düzenlediği aktarıldı.

İsrail ordusundan 2 Mart'ta yapılan açıklamada, Lübnan'dan füze atıldığının tespit edilmesinin ardından ülkenin kuzeyinde sirenlerin devreye girdiği belirtilmişti.

Daha sonra Lübnan geneline hava saldırıları başlattığını duyuran ve başkent Beyrut'u hedef alan İsrail ordusu, havadan ve denizden yoğun saldırılar düzenlediği Lübnan'da kara işgalini genişletme kararı almıştı.

Lübnan Sağlık Bakanlığı, 14 Mart'ta, İsrail'in 2 Mart'tan bu yana Lübnan'a düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısının 850'ye, yaralı sayısının ise 2 bin 105'e yükseldiğini açıklamıştı.

Lübnan hükümetine bağlı Afet Yönetimi ise İsrail'in işgali ve saldırıları nedeniyle Lübnan'da zorla yerinden edilenlerin resmi sayısının 830 bini geçtiğini bildirmişti.

Kaynak: AA

Savaş ve Çatışma, İnsan Hakları, Orta Doğu, Güvenlik, Politika, Lübnan, İsrail, Güncel, Son Dakika

Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 16.03.2026 00:45:02. #.0.4#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.