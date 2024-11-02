İsrail'in Lübnan Saldırılarında 19 Kişi Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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İsrail'in Lübnan Saldırılarında 19 Kişi Hayatını Kaybetti

İsrail ordusunun Lübnan'a düzenlediği saldırılarda toplam 19 kişi yaşamını yitirdi, 56 yaralı var.

02.11.2024 11:47
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İsrail ordusunun, Lübnan'ın çeşitli bölgelerine düzenlediği saldırılarda 19 kişi öldü.

Lübnan haber ajansı NNA'da yer alan habere göre, İsrail ordusunun Lübnan'ın güneyindeki Nebatiye kentinde bulunan Tebnin Hastanesi'nin çevresine düzenlediği saldırıda iki kişi hayatını kaybetti.

Tebnin Hastanesi'nde büyük bir hasara yol açan saldırı sonucu 2 kişi yaşamını yitirdi.

İsrail ordusu, Sur ve Bint Cubeyl bölgelerine de gece boyu saldırılarını sürdürdü.

Saldırılarda 17 kişi ölürken 56 kişi de yaralandı.

Saldırılar sonucu bölgede büyük bir yıkım yaşandığı bildirildi.

Öte yandan, İsrail ordusunun Lübnan'ın doğusundaki Baalbek kentine son 24 saatte düzenlediği saldırılarda yaşamını yitiren kişi sayısı 57'ye yükseldi.

Lübnan Sağlık Bakanlığından daha önce yapılan açıklamada, İsrail'in saldırılarında Baalbek'te 52 kişinin hayatını kaybettiği, 72 kişinin yaralandığı bildirilmişti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel İsrail'in Lübnan Saldırılarında 19 Kişi Hayatını Kaybetti - Son Dakika

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